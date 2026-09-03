Turisme
Casual Hoteles desembarca a la República Dominicana i firma la seua primera incursió fora d’Europa
La cadena valenciana està present en cinc països i preveu arribar als 30 establiments enguany
La cadena valenciana Casual Hoteles ha anunciat, este dijous, la seua entrada en el mercat de la República Dominicana mitjançant l’obertura d’un complex d’allotjament en la localitat de Bayahíbe, la qual cosa representa la primera operació internacional de la companyia fundada per Juan Carlos Sanjuán fora del continent europeu des de la seua fundació en 2013.
El projecte compta amb una primera fase operativa de 73 habitacions que s’ampliarà amb 24 unitats addicionals el mes de desembre, fins a arribar a una capacitat total de 97 estades abans de concloure l’any. Quant a l’estratègia operativa, la companyia ha apostat per un model diferenciat enfront dels grans resorts tradicionals del Carib, amb una oferta estructurada en establiments de menor escala integrats en l’entorn local, segons informa Europa Press.
Conceptes
La implantació s’articula mitjançant tres conceptes específics: ‘Casual On The Beach Bayahíbe’, orientat al front marítim i a la marina; ‘Casual Edén Bayahíbe’, situat en la zona de Dominicus; i ‘Casual Green Village Bayahíbe’, posicionat en el segment de naturalesa al costat del Parc Nacional Cotubanamá.
Amb esta incorporació, l’hotelera amplia la seua presència geogràfica a cinc països —Espanya, Portugal, Itàlia, Grècia i la República Dominicana— distribuïts en dos continents, i diversifica la seua cartera cap al segment vacacional de llarga distància després d’haver-se enfocat històricament en actius de caràcter urbà. Casual Hoteles tenia com a objectiu arribar als 30 hotels en 2026.
Objectiu
El fundador i president de Casual Hoteles, Juan Carlos Sanjuán, ha valorat l’operació com “un dels moments més il·lusionants” de la trajectòria de la firma, i ha destacat que l’objectiu del grup passa per “demostrar que el model que va nàixer a València pot viatjar, adaptar-se i continuar creixent en altres mercats” a través d’establiments integrats en l’escala local.
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