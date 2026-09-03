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Medi ambient

Catarroja recupera verd: 450 arbres nous substituïxen els 700 que va arrasar la riuada

El pla per a restaurar l’arbratge de Catarroja preveu arribar als 1.000 exemplars nous després de la riuada que va afectar greument parcs i carrers

Catarroja comença la plantació de 450 arbres per a substituir els que es va emportar la dana

Catarroja comença la plantació de 450 arbres per a substituir els que es va emportar la dana

Levante-EMV

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Ada Dasí

Ada Dasí

Catarroja

Quasi dos anys després de la riuada que va assolar Catarroja, el municipi comença a recuperar part del seu arbratge amb la plantació de 450 exemplars de huit espècies diferents que substituiran els prop de 700 que es va emportar la força de l’aigua la vesprada del 29 d’octubre de 2024.

El consistori, mitjançant la Regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient, ha iniciat, esta setmana, els treballs previs perquè el verd siga el color predominant en els carrers i les places. Els operaris ja duen a terme les tasques d’extracció de soques i restes d’arbres afectats i preparen els escocells per a deixar els espais en les millors condicions perquè els arbres nous cresquen sense problemes, amb aportació de terra vegetal i els primers regs de manteniment.

Entre els exemplars nous s’inclouen varietats adaptades a l’entorn urbà com la perera ornamental, el freixe, el taronger amarg, el magraner, el baladre o l’hibisc arbori, seleccionats per la seua adequació a l’entorn urbà.

Los operarios plantan un árbol en un alcorque vacío.

Els operaris planten un arbre en un escocell buit / A. C.

Un miler d’arbres

Esta és la primera fase de plantació perquè està previst que s’arribe als 1.000 arbres nous per a recuperar la massa arbòria d’abans de la dana. Esta actuació concreta, dins del Pla Verd dissenyat per la Regidoria, compta amb una partida pressupostària de 201.219 euros, subvencionats per la Diputació de València.

El regidor d’Urbanisme, Martí Raga, advertix que “recuperar l’arbratge era una assignatura pendent a Catarroja després de la dana”. “Amb estos primers 450 arbres iniciem un camí per a adaptar els nostres carrers i places. Esta inversió té efectes immediats en el confort dels carrers i ens ajuda a construir un municipi més habitable”, afig.

Parcs públics

Els veïns notaran el canvi primer en els carrers, amb la plantació en els escocells que van quedar buits, i després s’escometran els parcs, que també van perdre una gran quantitat d’exemplars. Són precisament els parcs de la localitat els que més van patir la força de l’aigua. La reconstrucció de només el 60 % d’estos espais públics s’ha valorat en més de 10 milions d’euros.

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Entre les memòries elaborades, la més quantiosa és la del parc Príncep d’Astúries, rebatejat com de la Solidaritat, amb quatre milions d’euros. A este se suma el parc conegut com de la Tirolina (8 de Març). A més, s’hi inclou la modernització del sistema de reg municipal i la resta d’espais que abans de la riuada ja comptaven amb una massa d’arbratge important.

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