Extingit l’incendi a la Vall d’Uixó, 39 dies després d’haver començat
Després de quasi sis setmanes, el foc que va devastar la serra d’Espadà queda completament extingit, amb un balanç de 9.000 hectàrees calcinades i una investigació oberta sobre l’origen intencionat
L’incendi forestal declarat el passat 25 de juliol a la Vall d’Uixó va quedar extingit a última hora d’este dimecres, 2 de setembre, 39 dies després de declarar-se, segons ha comunicat el 112CV, amb informació del Consorci Provincial de Bombers.
La fase 4 d’extinció significa que ja no hi ha material en ignició en el perímetre de l’incendi i no es preveu que puga reiniciar-se. El foc va quedar controlat el passat 4 d’agost, després d’arrasar més de 9.000 hectàrees en l’entorn de la serra d’Espadà, amb un perímetre de 82 quilòmetres, i després d’una intensa lluita dels servicis d’extinció per a aïllar el foc i detindre l’avanç i la propagació dins de les línies de control.
La Guàrdia Civil, mitjançant el Servici de Protecció de la Naturalesa, manté obertes línies d’investigació sobre possibles causes “intencionades” del sinistre.
El foc va obligar a desallotjar inicialment prop de 15.000 persones i 16 municipis: Aín, Alcudia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, la Vilavella, Artana, Suera, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar i urbanitzacions de Betxí i algunes zones de la Vall d’Uixó. A més, va obligar a confinar localitats com Betxí, Onda o la Vall d’Uixó. Els últims veïns que van poder tornar a les seues cases van ser els residents d’Artana i Eslida, una setmana després de declarar-se les flames.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora de las manifestaciones y concentraciones en apoyo a Ceuta en la Comunitat Valenciana hoy: municipios, ubicación y horarios
- Detienen a una pareja en València por el homicidio de su hijo de 18 meses
- La Guardia Civil localiza a una de las dos menores desaparecidas en Carcaixent
- Cortes de tráfico hoy en València por la manifestación en apoyo a Ceuta
- Usuarios de Metrovalencia critican el estado de la estación de Marítim tras dos meses de obra: 'Que no esté lista es sorprendente
- Aemet activa el aviso amarillo por tormentas y granizo este miércoles en la Comunitat Valenciana: estas son las zonas dónde va a llover
- Un día pasará algo muy gordo': Sigue la presión policial en el barrio de Velluters ante una situación 'insoportable' entre el vecindario
- La imagen oficial de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027