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Extingit l’incendi a la Vall d’Uixó, 39 dies després d’haver començat

Després de quasi sis setmanes, el foc que va devastar la serra d’Espadà queda completament extingit, amb un balanç de 9.000 hectàrees calcinades i una investigació oberta sobre l’origen intencionat

Arxiu – Avió durant les labors d’extinció d’un incendi forestal, el 25 de juliol de 2026, a la Vall d’Uixó, Castelló

Arxiu – Avió durant les labors d’extinció d’un incendi forestal, el 25 de juliol de 2026, a la Vall d’Uixó, Castelló / Carme Ripollés - Europa Press - Arxiu

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Redacción Levante-EMV

CASTELLÓ

L’incendi forestal declarat el passat 25 de juliol a la Vall d’Uixó va quedar extingit a última hora d’este dimecres, 2 de setembre, 39 dies després de declarar-se, segons ha comunicat el 112CV, amb informació del Consorci Provincial de Bombers.

La fase 4 d’extinció significa que ja no hi ha material en ignició en el perímetre de l’incendi i no es preveu que puga reiniciar-se. El foc va quedar controlat el passat 4 d’agost, després d’arrasar més de 9.000 hectàrees en l’entorn de la serra d’Espadà, amb un perímetre de 82 quilòmetres, i després d’una intensa lluita dels servicis d’extinció per a aïllar el foc i detindre l’avanç i la propagació dins de les línies de control.

Incendio de la Vall d'Uixó que sigue sin considerarse extinguido un mes después.

Incendi de la Vall d’Uixó / Daniel Tortajada

La Guàrdia Civil, mitjançant el Servici de Protecció de la Naturalesa, manté obertes línies d’investigació sobre possibles causes “intencionades” del sinistre.

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El foc va obligar a desallotjar inicialment prop de 15.000 persones i 16 municipis: Aín, Alcudia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, la Vilavella, Artana, Suera, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar i urbanitzacions de Betxí i algunes zones de la Vall d’Uixó. A més, va obligar a confinar localitats com Betxí, Onda o la Vall d’Uixó. Els últims veïns que van poder tornar a les seues cases van ser els residents d’Artana i Eslida, una setmana després de declarar-se les flames.

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