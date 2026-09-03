L’Aemet activa l’avís groc per calor este dijous a València: estes són les zones més afectades
L’organisme meteorològic mantindrà l’avís per calor fins divendres, quan s’esperen temperatures “significativament altes” en alguns punts de la província de València, a on podrien registrar-se 38 graus
Sol, calor i temperatures “significativament altes” per a esta època de l’any. Eixa és la previsió que l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) fa per als pròxims dies a la Comunitat Valenciana, a on el mercuri registrarà valors de fins a 38 graus.
Una situació que ha portat l’organisme meteorològic a activar l’avís groc per temperatures altes en algunes zones de la província de València, a on la calor es resistix a acomiadar-se malgrat l’arribada del mes de setembre.
En concret, l’Aemet ha activat per a este dijous l’alerta groga per altes temperatures en l’interior nord de la província de València i al Racó d’Ademús, a on els termòmetres podran arribar als 36 graus. L’avís romandrà actiu entre les 13:00 i les 20:59 hores, coincidint amb les hores centrals de la jornada, quan la calor serà més intensa.
Cels clars i temperatures estables
En el conjunt de la Comunitat Valenciana, l’Aemet no preveu fenòmens meteorològics significatius i anuncia un dia solejat i amb cels poc nuvolosos, encara que el litoral i l’interior sud de València podran registrar intervals de núvols baixos durant les primeres hores del matí.
En l’interior de Castelló, per la seua banda, apareixerà nuvolositat d’evolució diürna i no es descarta algun ruixat o tempesta aïllada al llarg de la vesprada.
Les temperatures experimentaran pocs canvis, encara que les màximes podrien registrar un lleuger ascens. En les capitals de província, Castelló arribarà als 32 graus, amb una mínima de 24, mentres que València i Alacant arribaran als 31 graus, amb mínimes de 23.
La calor s’intensificarà divendres
La calor s’intensificarà divendres, quan les temperatures màximes seran “significativament altes” en zones de l’interior i el prelitoral de la província de València. L’Aemet tornarà a activar l’avís groc entre les 13:00 i les 20:59 hores. L’episodi afectarà especialment l’interior nord, a on s’esperen fins a 36 graus, i l’interior sud, a on el mercuri podrà escalar fins als 38 graus.
La jornada de divendres estarà marcada de nou pels cels clars, encara que podran aparéixer alguns intervals de núvols baixos en punts del litoral a primeres hores. Les temperatures mínimes es mantindran sense grans canvis, mentres que les màximes continuaran a l’alça.
Els termòmetres registraran 33 graus a Castelló i 32 a València i Alacant. A la nit, les mínimes seran de 24 graus a Castelló, 23 a Alacant i 22 a València.
La previsió del cap de setmana
De cara al cap de setmana, València tornarà a patir un nou augment progressiu de les temperatures, que superaran els trenta graus al llarg del cap de setmana fins a assolir màximes que fregaran els quaranta graus en municipis com Requena, Ayora, Xàtiva o Cofrentes.
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