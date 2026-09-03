Les obres del col·lector col·lapsat de la plaça del País Valencià de Xàtiva començaran en setembre
L’Ajuntament exposa que “hi ha un acord perquè els treballs comencen este mes” i confirma que Adif ha comunicat que l’empresa responsable hi arribarà el dia 17
Les aigües fecals van reaparéixer el 20 d’agost passat, quan es van registrar pluges abundants en la capital de la Costera
És una problemàtica recurrent, que sol repetir-se quan plou amb ganes. Les aigües fecals, l’acumulació de materials com ara tovalloletes i les olors intenses afloren per les clavegueres del col·lector de la plaça del País Valencià de Xàtiva —emplaçat en una de les entrades al municipi— des de fa temps, fet que causa greus molèsties al veïnat.
Els residents han denunciat la situació de manera reiterada. I el mes d’abril passat, des del consistori xativí van confirmar que es tracta d’un problema de “gran complexitat tècnica al qual s’estan buscant solucions”.
Les fonts municipals consultades per Levante-EMV van explicar ahir que hi ha un “acord verbal” perquè els treballs s’inicien este mes i van assenyalar el 17 de setembre com la data en la qual Adif ha comunicat que ha d’arribar l’empresa que estudiarà o iniciarà la solució als problemes registrats en la zona.
Així, des del consistori van apuntar ahir que “l’Ajuntament de Xàtiva va obtindre el compromís, per part d’Adif Manteniment, que seria la mateixa gestora d’infraestructures ferroviàries qui escometria l’inici de les obres el mes de setembre, amb mitjans propis, tan prompte com tingueren disponibles els equips necessaris per a esta actuació, atesa la seua enorme complexitat”.
“En estos moments, l’Ajuntament de Xàtiva només té permís d’actuació en domini ferroviari per a la substitució d’un tram de la xarxa d’aigua potable i per a l’actuació del nou carril bici”, van afegir.
Des d’Adif van confirmar que el 17 acudirà a Xàtiva la firma a fer “treballs previs” i que la intenció és que “tot estiga solucionat durant la tardor”.
El 20 d’agost passat, la problemàtica va reaparéixer en la zona. Durant eixa jornada, la pluja va fer acte de presència en la capital de la Costera. Les pluges abundants van causar —entre altres desperfectes— un clevill en la calçada al costat del Jardí del Bes i van obligar a retirar de pressa les paradetes del Reial de la Fira de Xàtiva.
I també van fer que la problemàtica en el col·lector reapareguera. Així ho van confirmar els nombrosos vídeos compartits pels veïns en xarxes socials, que van il·lustrar l’acumulació d’aigües fecals en eixa jornada.
Despreniment
La situació no és nova i ara sí que sembla que s’haja fet algun moviment per a començar a albirar una solució. No serà fàcil. Ni ràpid.
Cal recordar que l’origen de l’avaria que causa l’acumulació de tovalloletes i aigües fecals es troba en un despreniment en la infraestructura ferroviària que va provocar l’enfonsament de la via. A conseqüència d’este incident, el col·lector situat davall va quedar totalment obstruït pel balast del ferrocarril, cosa que impedix el correcte funcionament del sistema de sanejament.
La solució anunciada se centra a anul·lar el col·lector actual —que es troba obstruït— i executar un nou pas subterrani davall de les vies. Això podria afectar el trànsit de trens.
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