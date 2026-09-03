Iniciativa
Més de 340 estudiants de 55 països estudiaran en Berklee València
L’alumnat, format per 139 de estudiants màster i 206 de grau, procedix d’enclavaments com els Estats Units, la Xina, l’Índia, el Canadà, Espanya, Mèxic, Colòmbia, Cuba, l’Iran, el Japó, les Illes Fèroe o Zàmbia
Berklee València tornarà a tindre un alumnat internacional de cara a este pròxim curs acadèmic, en el qual comptarà amb 345 estudiants de 55 nacionalitats. Segons ha revelat en un comunicat, entre els països representats hi ha els Estats Units, la Xina, l’Índia, el Canadà, Espanya, Mèxic, Colòmbia, Cuba, l’Iran, el Japó, les Illes Fèroe o Zàmbia, entre altres. El campus, així, acollirà 139 estudiants de màster i 206 de grau que, durant el primer semestre, estudiaran a València gràcies als programes d’intercanvi Berklee Study Abroad i First Year Abroad de Berklee. Entre ells hi ha nou estudiants espanyols, dos dels quals són de la Comunitat Valenciana.
Iniciatives
Al llarg del curs, Berklee València presentarà un ampli programa d’activitats amb concerts per al públic valencià, incloent-hi la sèrie “Un llac de concerts”, organitzada juntament amb la Ciutat de les Arts i les Ciències; “Berklee a Les Arts”, una col·laboració amb el Palau de les Arts Reina Sofia que cada temporada oferix al públic propostes musicals inspirades en obres incloses en la programació de Les Arts; o les activitats i els concerts de graduació dels seus estudiants de màster.
A més, este gener, Berklee València celebrarà l’onzena edició del Global Career Summit, una conferència anual en la qual experts de la indústria de la música i l’entreteniment compartiran la seua experiència per a guiar els assistents en el seu desenrotllament professional, a través d’una sèrie de panels, tallers i sessions individuals.
Més de 6.000 alumnes
Des dels seus inicis en 2012, el campus de Berklee a València ha rebut més de 6.000 alumnes de més de 115 nacionalitats. “Amb un pla d’estudis diferenciador i un centre de carreres que ajuda els estudiants en la seua transició al món professional, el campus de Berklee València oferix programes de màster d’alta especialització en Composició per a Pel·lícules, Televisió i Videojocs, Músiques Actuals (Concentració en Producció), Negoci de la Música i l’Entreteniment i Producció Musical, Tecnologia i Innovació”, destaquen des d’una entitat que, situada en la Ciutat de les Arts i les Ciències, oferix als seus estudiants unes instal·lacions “innovadores, en un entorn únic, i el coneixement i l’experiència del seu professorat per a desenrotllar el seu potencial com a futurs professionals i líders en la indústria”.
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