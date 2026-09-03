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Cine

On veure ‘La bola negra’, ‘El ser querido’ i ‘Los domingos’, les pel·lícules espanyoles que intentaran arribar als Oscar 2027

La bola negra, El ser querido i Los domingos són els films que lluitaran per anar a Hollywood - La guanyadora s’anunciarà el 16 de setembre

Javier Bardem i Victoria Luengo en un fotograma d’‘El ser querido’

Javier Bardem i Victoria Luengo en un fotograma d’‘El ser querido’ / MOVISTAR PLUS

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Laura Nuel

Barcelona

L’Acadèmia del Cine ja ha anunciat quines pel·lícules han sigut preseleccionades per a representar Espanya en els Oscar 2027. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen; La bola negra, de Javier Ambrossi i Javier Calvo, i Los domingos, d’Alauda Ruiz de Azúa, són les tres cintes que lluitaran per tirar avant la seua candidatura per als premis més importants del cine. El 16 de setembre, l’Acadèmia de Cine anunciarà quina serà finalment la guanyadora, que després haurà de passar una altra fase per a veure si arriba a la 99a edició dels premis.

Mentres es decidix quin film aconseguirà el bitllet amb destinació a Hollywood, estos són els llocs a on es poden veure les tres propostes, que presenten històries molt diverses.

La bola negra

Esta pel·lícula, dirigida per Javier Calvo i Javier Ambrossi, i amb un repartiment que compta amb Penélope Cruz, Glenn Close, Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes i Lola Dueñas, s’estrenarà en cines espanyols el 25 de setembre, i només es podrà veure en Movistar Plus després de passar per les sales.

La bola negra, que ja ha guanyat el premi a la millor direcció en el Festival de Canes, narra les vides interconnectades de tres hòmens homosexuals en tres èpoques diferents (1932, 1937 i 2017) i conta les seues històries lligades pel desig, el dolor i l’herència. El film beu de La piedra oscura, una de les obres inacabades de Federico García Lorca.

El ser querido

Pel·lícula dirigida per Rodrigo Sorogoyen i protagonitzada per Javier Bardem i Victoria Luengo. El film narra la història d’un famós director amb tendències violentes que es retroba amb la seua filla, una actriu sense èxit amb qui té una relació distanciada. Per al seu nou projecte li oferix un paper a la seua filla, i junts s’enfrontaran a qüestions del passat que van deixar sense resoldre.

El ser querido es va estrenar en cines el 26 d’agost a Espanya i, quan acabe el seu pas per les sales, estarà disponible en exclusiva en Movistar Plus.

Los domingos

Guanyadora de la Concha d’Or del Festival de Sant Sebastià 2025 i cinc Premis Goya, la pel·lícula està dirigida per Alauda Ruiz de Azúa i protagonitzada per Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Juan Minujín, Itziar Aizpuru, Mabel Rivera, Nagore Aranburu i Miguel Garcés. El film narra la història d’una jove que es planteja començar la vida de monja de clausura, cosa que sorprén la seua família i que genera tensió a casa.

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Està disponible en Movistar Plus.

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