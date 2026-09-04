València CF
Elliott s’entrena amb el grup i Rioja no aporta bones notícies per a Corberán
L’extrem continua sense entrenar —i ja són tres dies— per culpa d’unes molèsties al turmell i Pablo Maffeo entrena amb normalitat i guanya opcions per a ser titular
Hugo Ferrer
El València CF ha fet este divendres el penúltim entrenament amb la mirada posada al partit de diumenge contra el FC Barcelona (16:30 hores, Mestalla), líder de la Lliga. En el capítol d’altes i baixes, caldrà esperar a demà, dissabte, per a saber si Luis Rioja està en condicions d’afrontar la quarta jornada, tot i que les opcions es van reduint. L’extrem esquerrà de l’equip ha tornat a quedar-se al marge per culpa d’unes molèsties al turmell.
Luis Rioja va ser titular a la Corunya diumenge passat en la vergonyosa derrota del València contra el Deportivo (3-1). Després d’una dolenta primera part en banda dreta, en la línia general de tot l’equip, l’ex de l’Alabés va ser substituït a l’hora de partit pel jove extrem David Otorbi. Els dies posteriors, Rioja a penes ha pogut entrenar a causa d’eixes molèsties. De fet, ja són tres dies sense poder exercitar-se amb la resta de companys.
D’altra banda, l’anglés Harvey Elliott, cedit pel Liverpool sense opció de compra, s’ha entrenat per segon dia amb el seu nou equip. Elliott es troba en disposició de poder començar a sumar minuts, amb l’objectiu d’anar millorant la seua condició física amb el pas dels dies i les setmanes.
Maffeo, opcions de tornar al carril dret
Hui dia, sense Rioja en condicions, l’opció més probable seria el retorn a l’alineació titular de Pablo Maffeo al carril dretà, especialment si Carlos Corberán decidix mantindre una defensa amb tres centrals i dos laterals de llarg recorregut.
Precisament, Maffeo i Dimitri Foulquier han pogut treballar este divendres al costat dels companys. Maffeo, a més, ho ha fet per segon dia consecutiu. El cas de Foulquier és delicat, i la veritat és que el jugador encara no està per a competir a ple rendiment després de mesos lesionat. La seua incorporació als entrenaments o a les convocatòries, com diumenge a la Corunya, forma part de la recta final del seu procés de recuperació.
D’altra banda, el porter Kayne Van Oevelen només ha pogut completar la primera part de la sessió al costat dels seus companys de porteria. Posteriorment, el neerlandés, amb un esquinç de menor grau al turmell, s’ha retirat per a completar la sessió al marge i amb els fisioterapeutes.
Les baixes confirmades, a l’espera de conéixer demà l’evolució de Rioja i Van Oevelen, són les dels lesionats Guido Rodríguez, Copete, Sadiq, Diego López i Justin de Haas.
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