Gandia Pensa torna després de l’estiu amb el prestigiós cardiòleg Valentí Fuster
L’octava edició del cicle se celebrarà l’11 de setembre en la Casa de Cultura amb una xarrada del reconegut especialista sobre ciència, salut i hàbits de vida saludables
Gandia Pensa torna el divendres 11 de setembre després de la parada estival. En esta ocasió, el públic podrà gaudir de la presència de Valentí Fuster, un dels cardiòlegs més prestigiosos i reconeguts del món i una referència internacional en la prevenció i el tractament de les malalties cardiovasculars.
La sessió, titulada “La ciència de viure”, tindrà lloc a les 19:30 hores en la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós i serà conduïda pel periodista Jesús Trelis.
Valentí Fuster, que va ser guardonat amb el Premi Príncep d’Astúries en 1996, dirigix actualment el Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars Carlos III (CNIC) i presidix el Mount Sinai Fuster Heart Hospital de Nova York, a on ha desenrotllat gran part d’una trajectòria professional que l’ha convertit en una de les principals autoritats mundials en l’àmbit de la cardiologia.
Durant la conversa, l’especialista abordarà alguns dels aspectes més rellevants de la seua trajectòria científica i humana, així com la importància de posar el coneixement al servici de la societat per a millorar la qualitat de vida de les persones. La sessió permetrà reflexionar sobre la necessitat de promoure hàbits saludables, combatre les desigualtats en l’accés a la salut i entendre la medicina com una ferramenta de servici a la ciutadania.
Fuster també destaca per una visió humanista que vincula la salut amb valors com l’esforç, la responsabilitat, la disciplina, la generositat i el compromís amb els altres. L’expert destaca per la seua manera d’entendre la medicina, en la qual situa la persona en el centre, que l’ha convertit en una de les veus més influents en la divulgació d’hàbits de vida saludables.
Este cicle, organitzat per l’Ajuntament de Gandia, amb la col·laboració de la Càtedra Joan Noguera de la Universitat de València i el CEIC Alfons el Vell, busca generar espais de diàleg i reflexió oberts a la ciutadania sobre qüestions d’actualitat i les grans inquietuds del nostre temps.
La regidora delegada de Cultura, Balbina Sendra, ha destacat que la presència de Valentí Fuster suposa “una oportunitat excepcional per a escoltar una de les figures científiques més rellevants del nostre temps, una persona que ha sabut combinar l’excel·lència professional amb un profund compromís social i humà, valors que encaixen plenament amb l’esperit de Gandia Pensa”.
Espai de reflexió
Gandia Pensa s’ha consolidat com un fòrum de referència per al pensament crític i el debat públic. El cicle va començar el 8 de maig de 2025 amb l’escriptor i filòsof Theodor Kallifatides i celebrarà el seu primer aniversari amb esta octava edició.
En edicions anteriors, ha comptat amb la participació de destacades figures de l’àmbit cultural, científic i polític com Joaquim Bosch, Marina Garcés, Antonio Monegal, Paco Cerdà, José Luis Sastre, Manuela Carmena, Sara García o Sami Naïr, entre altres.
El cicle s’ha establit com un espai de reflexió sobre democràcia, cultura, ciència i societat, obert a la ciutadania i orientat a fomentar el pensament crític contemporani.
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