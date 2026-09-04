Automoció
Geely contacta amb la indústria auxiliar valenciana mentres Ford renegocia condicions amb proveïdors locals
L’arribada del fabricador asiàtic a Almussafes genera “inquietud” entre companyies del sector servicis amb acords amb la firma americana
Un equip del fabricant xinés Geely ha visitat, en les últimes setmanes, proveïdors valencians, segons confirmen a este diari fonts del sector de la indústria auxiliar. El moviment arriba a penes uns mesos després que la marca asiàtica segellara la seua entrada en la planta d’Almussafes juntament amb Ford, i s’interpreta com un primer gest d’acostament al teixit industrial de la Comunitat Valenciana.
“No estem simplement per a vendre. Hem vingut per a invertir en talent local”, va afirmar en juliol Victor Young, vicepresident executiu de Geely Holding Group, en la presentació de l’aliança amb Ford a Almussafes. Eixa frase resumix, segons les fonts consultades, el compromís que el grup xinés vol transmetre a les empreses auxiliars de la regió.
Al mateix temps, companyies valencianes del sector servicis i proveïdors de tecnologia i enginyeria per a Ford asseguren que la companyia de l’oval les està citant a reunions per a renegociar les seues condicions, en un context marcat per l’arribada de Geely a la planta.
Tecnologia d’alta gamma
Experts consultats per este diari expliquen que Geely “aposta per una tecnologia de gamma alta i per una elevada integració vertical, amb una estratègia més pròxima a la de grups tecnològics com Tesla o Huawei que al model històric de la indústria de l’automòbil”.
“El grup xinés busca mantindre baix control les capes tecnològiques que considera estratègiques, com bona part del programari i els sistemes operatius, recolzant-se per a fer-ho tant en desenrotllaments propis com en empreses del seu ecosistema tecnològic. L’objectiu és reduir duplicitats i costos, accelerar el desenrotllament i disminuir la dependència de proveïdors externs”, assenyalen les mateixes fonts.
Esta estratègia genera cautela entre este sector de la indústria auxiliar valenciana, en què algunes fonts parlen d’“inquietud” davant d’unes negociacions que podrien afectar els seus comptes.
Amb tot, el sector es mostra en general optimista sobre l’oportunitat que representa l’arribada de Geely a Almussafes, a l’entendre que l’arribada d’un nou fabricant pot obrir la porta a diversificar clients més enllà de l’històric soci estatunidenc.
Un acord, cinc models
L’acord entre Ford i Geely es va anunciar en juliol, després de mesos d’especulacions, i preveu compartir la factoria valenciana, que produirà cinc models distints. Les dos companyies crearan una joint venture, propietària al 100 % de la planta, en la qual Ford mantindrà el 66 %, i la firma xinesa, el 34 % restant. A eixa nova societat s’incorporarà la plantilla actual d’Almussafes.
El primer indici d’esta aliança va veure la llum en maig quan va transcendir la compra per part de Geely de la nau Body 3 de la factoria valenciana, un espai d’uns 80.000 metres quadrats, que va quedar en desús fa tres anys després de la fi de la producció de Mondeo i S-Max.
El pacte suposa, en la pràctica, la salvació d’una factoria que hui depén en exclusiva del Kuga i que arrossega part de la seua plantilla en ERTO des de fa mesos. Segons les previsions de les dos empreses, la nova Almussafes podrà fabricar fins a mig milió de vehicles a l’any, molt per damunt de les 98.500 unitats amb les quals va tancar l’any 2025.
La joint venture es formalitzarà previsiblement en el primer semestre de 2027, i la producció dels nous models començarà a partir de 2028. Els cinc vehicles previstos són l’actual Kuga, el nou Bronco, un crossover multienergia de Ford i dos elèctrics purs de la marca Geely.
El president de Ford Europa, Jim Baumbick, va resumir així l’aliança durant la presentació de l’acord: “Un equip, dos marques i cinc productes”.
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