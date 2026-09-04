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laSexta defén RTVE dels atacs als seus reporters: “Des de quan és normal atacar un periodista en democràcia?”

La presentadora de laSexta Noticias denuncia les amenaces, els insults i les agressions que han patit professionals d’Atresmedia i de la cadena pública

Helena Resano defén els reporters d’RTVE

Helena Resano defén els reporters d’RTVE / laSexta

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Carlos Merenciano

Madrid

Helena Resano ha utilitzat l’aparador de laSexta Noticias per a denunciar l’augment de les agressions contra els equips desplaçats a les manifestacions en suport a Ceuta. “Des de quan és normal atacar un periodista en democràcia?”, va preguntar este dijous 3 de setembre abans de mostrar diversos incidents patits per treballadors d’Atresmedia i RTVE.

“Fa massa dies, massa setmanes, que estem veient que qualsevol company que està en el carrer amb un micròfon pot rebre insults, espentes, amenaces… Només per portar un micròfon d’un canal que no agrada”, va lamentar la presentadora. Resano va qualificar estos comportaments com a “inacceptables i molt perillosos” i va reivindicar la llibertat de premsa com un dels pilars essencials de la convivència democràtica.

L’informatiu va recopilar imatges de diversos professionals increpats mentres intentaven fer el seu treball. Jesús Poveda, reporter de Malas lenguas, va rebre l’amenaça d’un possible colp, mentres que Mikel Etxarri, de Mañaneros 360, va haver de suportar espentes durant una altra connexió.

Insults i escopinyades

La peça també va mostrar les agressions verbals patides per diferents reporteres. Irene Rupérez, de laSexta, va ser insultada al crit de “guarra”, mentres que una altra integrant de Malas lenguas va escoltar com li cridaven: “Todas sois unas rameras”. Marina Valdés, Sergio Illescas i Juanjo Cuéllar van ser uns altres dels professionals afectats pels incidents.

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“I ací diem que ja n’hi ha prou”, va sentenciar Resano. L’informatiu va reclamar “respecte i educació”, a més de major protecció per als equips desplegats en el carrer: “Que no ens peguen, que ens sentim verdaderament protegits pels encarregats de fer-ho. Que ens deixen treballar en una professió que, més que un ofici, és una vocació”.

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