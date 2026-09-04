Llorca assegura que la pujada salarial del professorat s’aplicarà des de setembre
La mesura s’aprovarà dimarts que ve en un ple extraordinari del Consell, després que la Conselleria expressara dubtes sobre un retard en l’actualització de les nòmines
Andrés Herrero Gutiérrez
L’augment retributiu de 75 euros mensuals del professorat que es va pactar en maig es farà efectiu a partir de setembre, segons ha assegurat este divendres el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. El president ha avançat, en una visita al municipi de Polop, que el Consell celebrarà un ple extraordinari dimarts que ve per a aprovar la mesura.
Dubtes
La Conselleria d’Educació va sembrar dubtes este dimecres sobre si les nòmines s’actualitzarien amb retard, segons van explicar els sindicats STEPV i CSIF a INFORMACIÓN. CSIF va explicar que, segons la Conselleria, era possible que en octubre es pagaren 150 euros per l’endarreriment de setembre.
La Conselleria d’Educació va pactar amb els sindicats ANPE i CSIF la pujada salarial de 200 euros. Este curs, l’augment serà de 75 euros, als quals se sumaran 75 més el curs següent i 50 l’altre. La pujada es va pactar després de la vaga educativa més llarga que es recorda a la Comunitat Valenciana i una de les més extenses de la història d’Espanya.
Coll de botella
El president d’Educació de CSIF, José Seco, ha assenyalat que la Conselleria els va dir dimecres que el retard podia produir-se perquè setembre “és un mes d’alta d’interins”.
El portaveu de l’STEPV, Marc Candela, ha recriminat que la mesura s’aprove la setmana que ve “tot i que l’acord es va firmar en maig”. Candela ha recordat que l’organització a la qual representa —la majoritària dins del sector a la Comunitat Valenciana— no va firmar el pacte “per considerar-lo clarament insuficient per a recuperar el poder adquisitiu del professorat”. “El Consell no apuja els salaris des de 2007”, ha assenyalat.
El president ha assistit a la inauguració de l’escola infantil Ponoig per a alumnes de 0 a 2 anys amb capacitat per a 21 bebés. El Consell ha assegurat que invertirà per a este curs 163 milions d’euros en educació gratuïta de 0 a 3 anys.
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