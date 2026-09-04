Medi Ambient netejarà 75 hectàrees de canya invasora per a millorar el drenatge del Magre a la Ribera i evitar inundacions
La intervenció arrancarà a finals de mes i es desenrotllarà en els termes de Montserrat, Montroi, Real, Llombai, Catadau, Alfarb, Carlet i Algemesí
La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació iniciarà, a finals de setembre, els treballs de neteja i retirada de canya invasora en el llit del riu Magre al seu pas per la comarca de la Ribera. Esta actuació abastarà una superfície aproximada de 75 hectàrees en este eix fluvial principal i en llits secundaris com els barrancs de Logrois i Balletes. La intervenció en la comarca beneficiarà directament els termes municipals de Montserrat, Montroi, Real, Llombai, Catadau, Alfarb, Carlet i Algemesí.
Segons ha detallat el departament autonòmic, l’empresa pública Tragsa està actualment en el procés de contractació de personal perquè els equips comencen a desplegar-se a finals de setembre. Les labors sobre el terreny consistiran principalment en el control o l’erradicació de l’espècie invasora de canya (Arundo donax), una tasca que anirà acompanyada de plantacions posteriors amb espècies autòctones, dins del Pla de renaturalització impulsat pel Comissionat per a la Recuperació. A més, el projecte preveu la rehabilitació d’accessos, l’estabilització d’aquelles riberes que siguen objecte de renaturalització, actuacions de control de l’erosió i l’apilament de residus inerts. També es duran a terme diversos treballs silvícoles, que inclouen la tala de branques i arbres, així com la seua extracció o trituració, juntament amb les corresponents labors de senyalització.
Renaturalitzar els llits amb espècies autòctones
La intervenció s’emmarca en una ofensiva global per a eliminar la canya invasora en 400 hectàrees de les conques dels barrancs de Poio, Túria, Magre i Picassent, l’equivalent a uns 570 camps de futbol, a on es plantaran uns 400.000 arbres i plantes. El comissionat per a la Recuperació, Raúl Mérida, ha destacat que la Conselleria durà a terme “el projecte de neteja de canyes i renaturalització de llits més gran a escala nacional en els barrancs de Poio, Túria, Magre i Picassent per a incrementar la capacitat hidràulica d’estes conques i habilitar zones verdes de passeig, oci i contacte amb la naturalesa obertes a la ciutadania”. Estos treballs suposaran una inversió, en la seua primera fase, de 56,4 milions d’euros a càrrec de la Generalitat.
L’actuació té un doble objectiu estratègic: d’una banda, augmentar la resistència davant d’incendis —agreujats per la presència d’estes canyes altament inflamables per les seues fulles seques i canyes buides— i, d’altra banda, millorar la capacitat hidrològica i d’infiltració dels llits al substituir esta espècie invasora per vegetació autòctona de bosc de ribera davant de futures avingudes d’aigua, expliquen. Després de recordar que durant la dana es van arribar a generar més d’un milió de tones de residus, incloses més de 20.000 tones de canyes arrossegades, Mérida ha assenyalat que “l’experiència ens ha ensenyat que cal mantindre la regulació hidrològica dels llits i, per a fer-ho, és necessari retirar els arbres danyats i obstacles per a millorar la seua coberta vegetal i dur a terme un pla integral d’erradicació de canya invasora”.
“Espais verds segurs”
Per això, des de la Generalitat han remarcat la decisió de fer un pas avant per a netejar i renaturalitzar 160 quilòmetres de llits, especialment en zones a on no ha actuat la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Amb esta iniciativa, integrada dins de les 343 mesures del Pla Endavant, el Consell busca, en paraules del comissionat: “A més de netejar els llits per a augmentar la seua capacitat hidràulica i la seua resistència al foc, també volem reconciliar la ciutadania amb els seus barrancs i riberes, que tornen a percebre’ls com a espais verds segurs que, a més, oferixen alternatives d’oci i esplai”.
De manera complementària, el Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal (CIEF), dependent de la Conselleria, assumirà la producció de més de 30 espècies autòctones destinades a la restauració ambiental d’estos llits afectats per la dana d’octubre de 2024. Este centre cultivarà en una primera fase uns 100.000 exemplars de vegetació pròpia d’estos hàbitats de ribera —com ara freixes, oms, baladres, fràngules, salzes i tamarits— per a substituir progressivament la canya invasora, recuperar el funcionament ecològic dels ecosistemes i afavorir la creació de corredors verds amb l’objectiu d’augmentar l’estabilitat de les ribes davant de l’erosió i reduir els riscos associats a futures inundacions i incendis.
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