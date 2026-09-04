Només una empresa —i és valenciana— es presenta per a portar els Sorolla de Nova York a València
La companyia Josearte, amb seu a Loriguilla, complix els requisits per a portar per via aèria les 218 peces que compondran l’exposició “La Col·lecció Sorolla de la Hispanic Society” en el Museu de la Ciutat
El trasllat de les peces de Joaquim Sorolla des de la Hispanic Society of America fins a València fa un pas més en el llarg procés administratiu. L’empresa valenciana Josearte, SL, especialitzada en el transport i la manipulació d’obres d’art, ha sigut l’única companyia que ha presentat oferta al contracte licitat pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana per a executar esta complexa operació logística, que implica moure més de 200 quadres i dibuixos de Nova York a València. L’operació està valorada en 404.236 euros.
La mesa de contractació va obrir i admetre la proposta en la reunió del passat 3 de setembre, una vegada tancat el termini de presentació d’ofertes el dia 1. La documentació presentada per l’empresa complix els requisits establits en els plecs i passa a la següent fase del procediment, amb l’obertura de la documentació corresponent als criteris marcats, i ara haurà de ser analitzada pels tècnics del Consorci abans de l’adjudicació definitiva.
L’empresa Josearte té seu a Loriguilla i compta amb experiència en el transport d’obres d’art per terra, mar i aire, a més de muntar exposicions i dissenyar la museografia. La companyia ja ha treballat abans per al Consorci de Museus en diferents operacions de trasllat i moviment de peces per a exposicions, a més de figurar com a contractista d’altres servicis públics en esta matèria.
El contracte, tal com va publicar este diari, té un pressupost base de 404.236 euros —IVA inclòs— i preveu la recollida d’obres a Nova York, el seu embalatge especialitzat, els nolis aeris previstos, els tràmits duaners i el transport terrestre fins al Museu de la Ciutat, a on s’instal·laran les obres durant els pròxims tres o quatre anys, fins que estiga enllestida la rehabilitació del Palau de les Comunicacions. S’hi inclouen totes les tasques de manipulació i seguretat associades al trasllat i, en cas que Josearte resulte l’adjudicatària, serà l’encarregada de dissenyar l’operatiu que trasllade totes les 218 peces de Nova York a València per a l’exposició “La Col·lecció Sorolla de la Hispanic Society”.
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