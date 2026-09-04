Posen a punt el Pont de les Flors després d’un estiu amb les plantes marcides
La reposició de geranis, substrats i sistemes de reg es va posposar fins a setembre per a assegurar la supervivència de les noves plantacions
C. Moreno
La Regidoria de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de València ha iniciat la renovació integral de la plantació del Pont de les Flors Alcaldessa Rita Barberá, una actuació que inclourà la substitució dels geranis, del substrat, de les jardineres i del sistema de reg. La intervenció arriba després que les plantes hagen passat tot l’estiu marcides, tal com va anticipar Levante-EMV a mitjan juny.
La licitació i l’adjudicació del subministrament de geranis, substrats, material de reg i tests va quedar firmada el passat 20 de maig i, segons va explicar la regidora Mónica Gil, de Vox, el mes de juliol passat, seguint els criteris tècnics, es va decidir “posposar la plantació fins després de l’estiu en un exercici de responsabilitat i de bona gestió dels recursos públics, ja que les elevades temperatures pròpies de l’època estival comprometen la supervivència de les flors recentment plantades”.
L’actual plantació es va instal·lar en la tardor de 2022 i, després de quasi quatre anys de servici, tant les plantes com el substrat havien esgotat les seues condicions òptimes de cultiu. La passada primavera es va dur a terme una poda de manteniment, en la qual es van eliminar les inflorescències seques després del màxim període de floració i es va reduir el volum de les plantes més vigoroses per a equilibrar la massa foliar amb el desenrotllament del sistema radicular.
Malgrat estes labors de conservació, les altes temperatures registrades durant els primers compassos de l’estiu van provocar el col·lapse d’entre un 3 i un 5 % dels exemplars. “Les plantes tenen el seu cicle vital i els tècnics han determinat que la millor decisió és esperar a setembre per a garantir l’èxit de la plantació”, va subratllar l’edil.
L’actuació va començar este dimarts amb la renovació completa de les infraestructures de cultiu i culminarà entre l’última setmana de setembre i la primera d’octubre, coincidint amb unes condicions climàtiques molt més favorables per a l’arrelament i el desenrotllament dels geranis nous. “Governar també significa saber quan actuar”, diu Gil. “En Parcs i Jardins apostem per decisions basades en criteris tècnics, sentit comú i eficiència”.
La previsió de l’Ajuntament és que el Pont de les Flors recupere la seua imatge característica durant la tardor, quan les noves plantacions aconseguisquen un desenrotllament adequat i puguen oferir les millors condicions ornamentals.
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