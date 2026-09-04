Avisos per calor
Estos són els municipis de la Comunitat Valenciana en risc roig i taronja hui per calor
Sanitat ha publicat la llista de les localitats que es troben en risc per a la salut derivat de la calor
Les altes temperatures de hui han provocat que l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) eleve a avís taronja per calor el nivell d’alerta a la Comunitat Valenciana, amb temperatures que podrien arribar als 39 graus en alguns punts del territori. L’episodi de calor més intensa es concentrarà en l’interior nord de València, en la franja compresa entre les 13:00 i les 20:59 hores.
Per la seua banda, la Conselleria de Sanitat també ha publicat la llista de municipis que estaran en risc per a la salut per les altes temperatures. Les comarques del Baix Maestrat, els Ports i l’Alt Maestrat se situen en el focus del mapa de calor, amb risc alt (roig). A més, la resta de les comarques de la província de Castelló es troben en risc mitjà (taronja), mentres que la resta del territori de la Comunitat, llevat del litoral nord d’Alacant, estarà baix avís groc per calor.
LLISTA COMPLETA DE COMARQUES EN RISC ROIG
- El Baix Maestrat: Castell de Cabres, la Pobla de Benifassà.
- Els Ports: Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbers, la Mata de Morella, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Vallibona, Vilafranca, Villores, Zorita del Maestrazgo.
- L’Alt Maestrat: Ares del Maestrat, Benassal, Catí, la Torre d’en Besora, Vilar de Canes.
LLISTA COMPLETA DE COMARQUES EN RISC TARONJA
- L’Alt Millars: Arañuel, Argelita, Ayódar, Castillo de Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Espadilla, Fanzara, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Ludiente, Montanejos, Montán, Puebla de Arenoso, Toga, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat, Villahermosa del Río, Villamalur, Villanueva de Viver, Zucaina.
- L’Alt Palància: Algimia de Almonacid, Almedíjar, Altura, Azuébar, Barracas, Bejís, Benafer, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, Gaibiel, Geldo, Higueras, Jérica, Matet, Navajas, Pavías, Pina de Montalgrao, Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, El Toro, Torás, Vall de Almonacid, Viver.
- El Baix Maestrat: Alcalà de Xivert, Benicarló, Canet lo Roig, Cervera del Maestre, Càlig, la Jana, Peníscola, Rossell, la Salzadella, San Rafael del Río, Sant Jordi, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, Traiguera, Vinaròs, Xert.
- La Plana Alta: Almassora, Benicàssim, Benlloc, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana, les Coves de Vinromà, Orpesa, la Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró, Sierra Engarcerán, la Torre d’en Doménec, Torreblanca, Vall d’Alba, Vilafamés, Vilanova d’Alcolea.
- La Plana Baixa: Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Almenara, les Alqueries, Artana, Aín, Betxí, Borriana, Xilxes, Eslida, la Llosa, Moncofa, Nules, Onda, Ribesalbes, Suera, Tales, la Vall d’Uixó, Vila-real, la Vilavella.
- L’Alcalatén: l’Alcora, Costur, Figueroles, Llucena, les Useres, Xodos.
- L’Alt Maestrat: Albocàsser, Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Culla, la Serratella, Tírig, Vistabella del Maestrat.
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