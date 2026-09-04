Xàtiva adjudica la gestió del centre de dia Pérez Bruschetti que atén malalts d’alzhèimer
L’empresa Socialcore, SL assumix la gestió per 424.150 euros i un any, amb possibilitat d’ampliar el contracte fins a un màxim de tres anys i 1,5 milions d’euros
L’Ajuntament de Xàtiva ha adjudicat la gestió del centre de dia Pérez Bruschetti, que atén 35 persones dependents malaltes d’alzhèimer. El contracte, la licitació del qual es va anunciar el mes d’abril passat, s’ha adjudicat —este passat dimecres 2 de setembre s’anunciava la resolució— a l’empresa Socialcore, SL, que va presentar l’oferta econòmica més avantatjosa entre les sis mercantils que van concórrer al procés, encara que una d’estes va ser finalment exclosa de la classificació al no esmenar la documentació requerida. Així, el contracte ha sigut adjudicat a Socialcore, SL, que prestarà el servici per 424.150 euros i un termini d’un any, amb possibilitat d’ampliar el contracte fins a un màxim de tres anys i 1,5 milions d’euros. Socialcore ja ha gestionat este centre xativí anteriorment.
El centre de dia Pérez Bruschetti de Xàtiva, situat en el carrer Santa Anna del centre històric de la ciutat, compta amb 35 places i atén persones malaltes d’alzhèimer i amb dependència. Oferix una atenció integral i individualitzada en matèria sanitària, higiènica, terapèutica, psicològica i sociocultural. A més, oferix el servici de restauració, amb desdejuni, dinar i berenar per als usuaris, que també compten amb un servici de transport adaptat del seu domicili al centre de dia, així com la tornada a casa quan finalitza la jornada. El centre de dia està obert els dies laborables de l’any, de dilluns a divendres, des de les 8:30 fins a les 18:30 hores.
Les persones dependents que acudixen a este centre de dia reben diversos servicis, entre els quals hi ha la teràpia ocupacional, per a previndre el deteriorament i mantindre les aptituds, mitjançant activitats en les àrees funcional, cognitiva, motora, emocional i de participació comunitària, amb l’objectiu de mantindre o millorar el màxim nivell d’autonomia possible i d’independència i la vinculació de les persones dependents amb el seu entorn sociocomunitari. El Pérez Bruschetti també oferix activitats de prevenció i promoció de la salut i educació sanitària; atenció social, que inclou l’acolliment i adaptació al centre, el foment de la convivència en el centre i el foment de les activitats d’estimulació i de les relacions entre les persones usuàries; així com orientació i suport a familiars. També es presten els servicis d’animació sociocultural, atenció i suport psicològic, atenció mèdica i d’infermeria i servicis d’higiene personal, per a les persones que ho requerisquen. L’empresa adjudicatària haurà de prestar una atenció integral i individualitzada en els aspectes sanitaris, higiènics, terapèutics, psicològics i socioculturals, segons detalla la documentació de la licitació.
Empresa amb experiència en el centre de Xàtiva
L’empresa adjudicatària, Socialcore, és una mercantil dedicada a la gestió de servicis socials especialitzats i amb una llarga trajectòria en este àmbit, ja que gestiona centres a la Comunitat Valenciana, Aragó, Madrid o La Rioja. A més, compta amb experiència en la gestió del centre Pérez Bruschetti de Xàtiva, que ja ha assumit anteriorment. De fet, Socialcore va ser l’empresa a la qual l’Ajuntament va prorrogar de manera forçosa el servici d’este centre a finals de 2023, després d’esgotar-se el contracte vigent fins llavors, adjudicat en 2021 a esta mateixa mercantil. L’Ajuntament no va licitar la nova gestió i, per a no interrompre el servici, necessari per a les persones malaltes d’alzhèimer, el consistori va recórrer a la pròrroga forçosa. Un decret d’alcaldia va aprovar la continuïtat del servici amb l’empresa Socialcore, SL fins que es va adjudicar el contracte nou.
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