Bambalina s’acomiada dels escenaris en la nova temporada del Rialto
El Rialto inicia la temporada amb quatre estrenes de companyies valencianes de teatre, dansa i circ
El Teatre Rialto obrirà en octubre la nova temporada d’arts escèniques de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) amb quatre estrenes absolutes de companyies valencianes, en una programació en la qual tindrà protagonisme el teatre. Entre les propostes destaca la nova producció de Bullanga Companyia de Teatre i, especialment, l’últim muntatge de Bambalina abans de posar fi a la seua trajectòria.
La programació arrancarà de l’1 al 4 d’octubre amb Tristesa i alegria en la vida de les girafes, de Bullanga Companyia de Teatre, una comèdia escrita pel dramaturg portugués Tiago Rodrigues que arribarà al Rialto en versió valenciana. Adrián Novella dirigix el muntatge, interpretat per Vanessa Assanova, Vicente Genovés, Joan Isern i Robert de la Fuente.
L’obra aborda des de l’humor les crisis personals i col·lectives i serà l’encarregada d’alçar el teló d’una temporada en la qual l’IVC vol reforçar el seu suport a les noves produccions valencianes i a la creació i l’exhibició d’espectacles en valencià.
Un dels moments més significatius d’octubre arribarà del 15 al 18 amb Corol·lari. Dir adeu sense acomiadar-se, la nova producció de Bambalina Teatre Practicable, històrica companyia valenciana i un dels referents de les arts escèniques de la Comunitat Valenciana.
L’espectacle, dirigit per Jaume Policarpo, naix d’una proposta en la qual participen huit autors i autores valencians, i tindrà, a més, un caràcter especial: serà l’última creació de Bambalina abans de tancar una trajectòria que ha convertit la companyia en un dels noms fonamentals del teatre valencià contemporani.
Dansa, circ i música
Al costat d’estes dos produccions teatrals, el Rialto completarà la seua programació d’octubre amb propostes de dansa, circ i música.
Del 8 a l’11 d’octubre, Irene de la Rosa estrenarà Antoñita: cuerpo y memoria, un projecte d’investigació i creació inspirat en la vida i l’obra de La Singla, la cèlebre balladora sorda. L’espectacle explora noves formes de comunicació escènica capaces de superar les barreres sensorials, i incorpora un treball de mediació i d’investigació desenrotllat en col·laboració amb la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (FESORD).
Finalment, del 22 al 25 d’octubre, arribarà Karma letal, de Gonzalo Santamaría i Gilbertástico, sota la direcció de Jimena Cavalletti. La proposta combina circ i música en directe mitjançant els personatges Eddy Eighty i Gilbertástico per a reflexionar, des de l’humor i l’adrenalina, sobre les conseqüències de les nostres accions.
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