Bernabé serà delegada i candidata a l’Ajuntament fins al límit del termini legal
La socialista haurà de deixar la Delegació després de les Falles de 2027. Mentrestant, aprofitarà el doble aparador per a continuar confrontant amb Catalá i oposar el seu model de ciutat en qüestions com el corredor verd
Pilar Bernabé ha formalitzat hui la seua candidatura a l’alcaldia de València, institució a la qual tornarà després del seu parèntesi com a delegada del Govern –abans va ser regidora d’Esports del Cap i Casal–. La socialista ha assegurat que el consistori és un objectiu prioritari en l’àmbit polític i vital, i ha fixat com a línies mestres de campanya l’accés a la vivenda, la lluita contra la saturació d’apartaments turístics o l’enfortiment dels servicis públics.
“Estic a on vull estar. Probablement seré una de les candidates que està a on vol estar, més que pràcticament cap de les que hem conegut al llarg de tants anys. Jo estic ací perquè ho he decidit, i m’he sentit lliure i he rebut molt de suport per a prendre esta decisió. Ho faig amb tota la convicció”, ha assenyalat la candidata socialista. “Estic a València perquè m’estime València i perquè em sent València”.
Preguntada fins a quan compatibilitzarà la seua responsabilitat al capdavant de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana amb la seua candidatura a l’alcaldia de València, Bernabé ha sigut clara: “Pense estar com a delegada del Govern tot el temps que puga continuar servint als valencians i a les valencianes. Tot el temps, perquè soc realment més útil als valencians estant ací. Perquè el Govern d’Espanya és imprescindible en la ciutat de València. Cada mesura i cada infraestructura per la qual el Govern d’Espanya aposta en esta ciutat és una millora per a la vida dels valencians i de les valencianes. Infraestructures com el corredor mediterrani”, ha assenyalat.
Si acaba apurant el termini per a compatibilitzar funcions, com sembla que farà, Bernabé podrà representar el Govern a la Comunitat Valenciana fins a la convocatòria de les eleccions municipals, fixades per al 23 de maig de 2027. Els comicis es convoquen quaranta dies abans, de manera que la socialista hauria de deixar el seu càrrec una vegada passades les Falles de 2027. Des d’eixe doble aparador continuarà confrontant amb l’alcaldessa María José Catalá i oposant models de ciutat, com la planta viària del bulevard García Lorca, per a la qual els socialistes defenen un corredor verd i Catalá aposta per introduir tres carrils de trànsit.
Finalment, sobre la possibilitat d’anar en les llistes autonòmiques, la candidata socialista a l’Ajuntament ha sigut taxativa: “M’és igual. Per a mi és una qüestió absolutament secundària. Necessite explicar a tots els valencians i valencianes que la principal obsessió que té Pilar Bernabé és ser l’alcaldessa dels 87 barris de la ciutat”, ha conclòs.
Suscríbete para seguir leyendo
- La jueza del caso Azud confirma que Rita Barberá estaba al tanto de las tramas en el PAI del Grao, el hospital de la Católica o la UTE los Hornillos
- Mayrén Beneyto: 'Es el rey emérito el que le pide' a Rita Barberá apoyar los eventos de Urdangarín
- Los directores de centros alzan la voz: 'Creemos en la educación pública, es lo que nos mueve, pero todo tiene un límite
- Valencia - Barcelona, en directo hoy: última hora del partido de LaLiga EA Sports en Mestalla
- La Policía Nacional detiene a un neonazi por lanzar a su pareja del coche en marcha en Gandia
- Ferran Torres no quería hacer política, pero llevó el lema de Trump: qué hay detrás de la polémica gorra
- Kiat Lim llega a València por sorpresa y en un vuelo privado
- Evacuada en helicóptero una senderista que ha sufrido un bajón de azúcar en la senda del Tangó en Xàbia