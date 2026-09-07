La Comunitat Valenciana afronta un altre avís groc per calor: fins a 38 graus i nits tropicals
La província de València i el litoral d’Alacant estaran este dilluns en avís per temperatures altes, un episodi que es mantindrà fins dimarts
Primera setmana de setembre i la calor continua sense donar treva a la Comunitat Valenciana. Els termòmetres tornen a situar-se en valors més prop del ple estiu i l’Aemet ha activat l’avís groc per temperatures altes per a este dilluns, amb màximes que podran arribar als 38 graus en alguns punts del territori valencià. L’episodi es prolongarà durant la jornada de dimarts, abans que es produïsca un descens de les temperatures, que s’accentuarà a partir de dijous.
Esta matinada ha tornat a ser especialment intensa en alguns punts de la Comunitat Valenciana. Dénia ha viscut una altra nit infernal, amb una temperatura que no ha baixat dels 30 graus en tota la nit, fet que ha deixat un ambient especialment sufocant.
L’Agència Estatal de Meteorologia manté este dilluns l’avís groc en tota la província de València i en el litoral d’Alacant. L’episodi més intens es concentrarà en les hores centrals del dia, quan les màximes rondaran els 36 graus en bona part de les zones afectades.
Fins a 38 graus en l’interior de València
La calor serà especialment intensa en l’interior sud de la província de València, a on l’Aemet preveu que els termòmetres puguen arribar als 38 graus entre les 13:00 i les 20:59 hores. En l’interior nord de València, les màximes també seran elevades, tot i que se situaran entorn dels 36 graus.
En el litoral, tant de València com d’Alacant, les temperatures també seran altes, amb registres que podran arribar als 36 graus, en una jornada marcada per l’estabilitat i el predomini dels cels poc nuvolosos.
L’avís continuarà dimarts
La situació no acabarà amb l’inici de la setmana. El dimarts 8 de setembre es mantindran els avisos per calor en la província de València, amb especial incidència novament en l’interior sud, a on els termòmetres podrien acostar-se als 38 graus.
Així, doncs, l’episodi de temperatures elevades es prolongarà durant dos jornades consecutives, després d’un estiu que està deixant registres extraordinàriament alts. De fet, agost de 2026 ha sigut el mes més càlid des que hi ha registres a la Comunitat Valenciana, amb una temperatura mitjana de 26,5 graus, 2,1 graus per damunt de la mitjana històrica.
Descens de les temperatures a partir de dimecres
La previsió apunta, però, a un canvi en l’oratge a partir de dimecres, quan s’espera un descens generalitzat de les temperatures a la Comunitat Valenciana. L’ambient serà més fresc i es posarà fi progressivament a este episodi de calor.
Dijous, les temperatures baixaran considerablement i les mínimes s’acostaran més als valors habituals d’esta època de l’any.
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