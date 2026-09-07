Continua oberta la comercialització de les parcel·les al costat de la gigafactoria de PowerCo
Espais Econòmics Empresarials busca inquilins per a sis solars destinats a activitats logístiques, industrials i terciàries
Una fàbrica de gel ha sigut l’última incorporació en el desenrotllament de Parc Sagunt II. Es tracta del projecte que va presentar Sunaca Assets en l’última operació de comercialització tancada per Espais Econòmics Empresarials (EEE). L’adjudicació es va tancar per poc més de 8,6 milions d’euros per a un terreny de prop de 33.000 metres quadrats.
En eixe procediment es van oferir altres parcel·les per les quals no va haver-hi interés, tot i que la societat participada per l’Estat i la Generalitat va reobrir el procés per a trobar ocupants en estos terrenys que se situen a l’ombra de la gigafactoria de PowerCo.
Taxacions
En este nou intent, EEE ha dividit l’operació en dos. D’una banda, oferix sengles solars d’ús logístic i industrial, que s’estenen per quasi 165.000 metres quadrats en un cas, amb una taxació que frega els 37,8 milions d’euros, i de 33.000 metres quadrats en l’altre, que té un preu d’eixida de 8,6 milions d’euros.
Ús terciari
L’altre procediment d’alienació obert engloba quatre parcel·les d’ús terciari, entre les quals n’hi ha una de 21.500 metres quadrats per 4,9 milions d’euros; una altra d’11.000 metres quadrats taxada en 2,5 milions; una tercera de 58.000 metres quadrats valorada en 13,3 milions d’euros, i l’última que s’estén per 21.500 metres quadrats i es ven per 4,9 milions.
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