INE
Els espanyols van fer 18,7 milions de viatges en juliol, un 0,6 % menys que un any abans
Els desplaçaments dels residents en el nostre país han baixat en taxa interanual en tres dels últims quatre mesos, segons una nova estadística experimental publicada este dilluns per l’Institut Nacional d’Estadística (INE)
EFE
Els residents a Espanya van reduir un 0,6 % els viatges turístics en juliol en comparació interanual, fins als 18,7 milions.
Així es desprén de la nova estadística experimental publicada este dilluns per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que arreplega una estimació avançada de l’Enquesta de turisme de residents (ETR), en este cas del mes de juliol.
Segons explica l’INE, esta estimació avançada del nombre total de viatges turístics dels residents a Espanya té l’objectiu d’acurtar el desfasament temporal de les dades respecte a la publicació de l’ETR.
Segons les dades publicades hui, els viatges dels residents a Espanya han baixat en taxa interanual en tres dels últims quatre mesos.
I si a les dades experimentals s’afigen les oficials, els viatges s’han reduït en 10 dels 12 últims mesos, i la caiguda de juliol, un dels mesos amb més desplaçaments de l’any, és la més xicoteta.
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