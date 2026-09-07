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L’incendi d’un vehicle en la V-21 genera llargues retencions a València

La incidència s’ha registrat esta vesprada a l’altura de Museros, fins a on s’han desplaçat les autoritats per a sufocar les flames

Incendi d’un vehicle en la V-21

Incendi d’un vehicle en la V-21 / DGT

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Carlos Jover

Un vehicle en flames està complicant la circulació este dilluns a la vesprada en la V-21, a l’altura de Museros, en sentit Barcelona. La incidència s’ha registrat al voltant de les 15:17 hores i està provocant retencions d’uns cinc quilòmetres.

El trànsit es troba afectat en tots els carrils en el tram comprés entre els punts quilomètrics 14,3 i 9,1. La incidència afecta els termes municipals d’Alboraia i Massalfassar.

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Els servicis d’emergència ja han apagat el foc del vehicle i treballen ara per a retirar-lo de la calçada amb la màxima celeritat, amb l’objectiu de recuperar la normalitat en la circulació.

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L’incendi d’un vehicle en la V-21 genera llargues retencions a València

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