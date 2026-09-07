La protesta contra Mazón per la dana es trasllada a Alacant
Serà la primera vegada que la marxa isca de la província de València
La concentració convocada per entitats socials amb el lema “Mazón a presó”, en contra de l’expresident de la Generalitat Carlos Mazón per la gestió de la dana del 29 d’octubre de 2024, eixirà per primera vegada de la província de València i se celebrarà el pròxim 26 de setembre a Alacant, un mes abans del segon aniversari de la tragèdia.
L’acte de protesta comptarà, segons està previst, amb la presència i les intervencions de les associacions de víctimes de les riuades, que van deixar 232 persones mortes en la província de València. La concentració serà a les 18:00 hores en la Casa de les Bruixes, a on es troba la seu del Consell en la capital alacantina.
La concentració de setembre es desenrotllarà quan es commemoren 23 mesos de la dana, a les portes del segon aniversari de la tragèdia, i després d’haver passat ja, a més de per la ciutat de València, per enclavaments que són considerats la zona zero de les inundacions, com és el cas de Paiporta o Benetússer.
L’última protesta contra Mazón es va celebrar el passat 29 d’agost en la plaça de la Mare de Déu de València. En esta, es va tornar a reclamar no aplicar l’aforament a qui era cap del Consell en el moment de la dana, perquè “el dret de les víctimes ha d’estar per damunt” d’això.
Els assistents a esta concentració van llançar 22 preguntes, tantes com els mesos que han transcorregut des del 29 d’octubre de 2024. Entre estes, qüestions com què ha canviat perquè no torne a passar una situació similar o si una alerta arribaria “a temps” en l’actualitat.
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