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Inversions

Requena destina 9 milions del pla de reconstrucció després de la dana a millorar servicis bàsics en tres llogarets

Les inversions previstes en les xarxes de sanejament i els col·lectors formen part d’un pla de recuperació que mobilitza un total de 44 milions d’euros per a la reconstrucció municipal

Així va quedar, després del pas de la dana, l’N-322 a El Pontón de Requena

Així va quedar, després del pas de la dana, l’N-322 a El Pontón de Requena / Ministeri de Transports

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Laura Florentino

Laura Florentino

Requena

L’Ajuntament de Requena ha aconseguit 9 milions d’euros de fons europeus FEDER per mitjà del Pla EDIL DANA, destinats a finançar cinc actuacions de reconstrucció i millora d’infraestructures afectades per la dana. La resolució del Ministeri d’Hisenda confirma, per al municipi, la quantitat màxima prevista per a la seua categoria.

Els fons permetran executar actuacions a El Pontón i en els llogarets de La Vega i El Rebollar, centrades principalment en les xarxes de proveïment, sanejament i col·lectors.

A El Pontón, es destinaran 1.977.621 euros a la millora d’infraestructures. En el llogaret de La Vega, s’invertiran 2.419.743 euros en la millora de col·lectors i 3.015.850 euros més per a reforçar el proveïment. Per la seua banda, a El Rebollar es preveuen 1.407.546 euros per a sanejament i 781.656 euros per a proveïment.

En conjunt, els cinc projectes mobilitzaran més de 9,6 milions d’euros, cosa que permetrà reparar i reforçar servicis essencials per a la població i millorar la seua capacitat de resposta davant de futurs episodis de pluges torrencials i noves danes.

El regidor de Fons Europeus, José Luis Barrera, ha destacat que “el més important d’estos 9 milions no és només la quantitat aconseguida, sinó els projectes que podrem executar amb estos fons. Són actuacions molt importants per a El Pontón i per als llogarets de La Vega i El Rebollar”.

“Estem aconseguint finançament per a reconstruir, però també per a millorar i fer les nostres infraestructures més segures i resistents davant de futures danes”, ha afegit.

44 milions per a la reconstrucció

Este nou finançament se suma als 35 milions d’euros concedits pel Govern d’Espanya per a la reconstrucció de Requena, amb la qual cosa les dos línies sumen ja 44 milions d’euros destinats a la recuperació del municipi.

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A esta xifra s’afigen altres actuacions executades directament per l’Estat, entre les quals hi ha la reparació del pont d’El Pontón i diverses intervencions desenrotllades en l’àmbit agrícola després dels danys ocasionats per la dana.

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Requena destina 9 milions del pla de reconstrucció després de la dana a millorar servicis bàsics en tres llogarets

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