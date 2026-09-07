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La ressaca d’un València-Barcelona a 34 graus: onze lipotímies i dos colps de calor

La Lliga va mantindre l’horari de les 16:15 hores malgrat les altes temperatures, fet que va obligar el col·legiat Díaz de Mera a establir pauses d’hidratació durant l’enfrontament

Una aficionada fa ús del ventall, ahir, a Mestalla

Una aficionada fa ús del ventall, ahir, a Mestalla

Fernando Bustamante

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Alfredo Castelló

Alfredo Castelló

El València-Barcelona es va jugar este diumenge amb una temperatura de 34 graus, a la qual cosa es va sumar una humitat sufocant. Jugadors i aficionats van patir en les seues carns el fet de disputar un partit a les 16:15 hores amb una calor infernal.

La Lliga, qui va fixar l’horari, va repartir gorres amb el seu logotip perquè els aficionats situats en localitats a ple sol es protegiren. Per la seua banda, el col·legiat Díaz de Mera va aplicar el protocol i es van fer dos pauses d’hidratació, una en cada temps.

Reparten gorras en Mestalla

Gorres de LaLiga repartides a Mestalla / L-EMV

En este sentit, Creu Roja va preparar un dispositiu preventiu per a afrontar les altes temperatures previstes. Així, el València CF informa que la jornada a Mestalla es va saldar amb 19 persones ateses, onze de les quals per lipotímies i dos per colps de calor. La resta d’atencions: picades i traumatisme.

Des del club de Mestalla puntualitzen que les dades d’atencions de Creu Roja registrades este diumenge no són extraordinàries i que són similars a les que es registren en altres partits en condicions climàtiques semblants.

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Diumenge que ve, el Llevant-Barça també es disputarà al Ciutat de València a les 16:15 hores.

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