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Cultura

Torrent inicia les obres per a instal·lar l’escultura de Jaume I en l’avinguda al Vedat

El monument, obra de l’escultor Rafael Pi Belda i sufragat pel consistori i Caixa Rural Torrent, se situarà en l’illa per a vianants de l’Avinguda al Vedat, a l’altura del número 41

El monument s’instal·larà en l’illa per a vianants situada a l’altura del número 41 de l’avinguda al Vedat

El monument s’instal·larà en l’illa per a vianants situada a l’altura del número 41 de l’avinguda al Vedat / A. Torrent

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Laura Florentino

Laura Florentino

Torrent

L’Ajuntament de Torrent ha iniciat les obres per a instal·lar de manera definitiva en l’espai públic l’escultura dedicada a Jaume I, obra de l’escultor valencià Rafael Pi Belda, dins de la programació de l’Any Jaume I 2026, amb motiu del 750é aniversari de la mort del monarca.

El monument s’instal·larà en l’illa per a vianants de l’avinguda al Vedat, a l’altura del número 41, en la confluència amb els carrers Valentín Planells i Juan Ángel Querol. El projecte preveu el condicionament de l’espai i la col·locació de l’escultura sobre un pedestal.

L’emplaçament té, a més, un component simbòlic, ja que es troba en el recorregut de la processó cívica del 9 d’Octubre. Eixe dia, coincidint amb la inauguració, es farà una ofrena floral a Jaume I davant del monument.

L’actuació executa l’acord al qual es va arribar per unanimitat de tots els grups municipals, que van aprovar una declaració institucional per a impulsar l’Any Jaume I i divulgar el llegat històric del monarca.

La escultura será escenario de la Procesión Cívica del 9 d’Octubre con una ofrenda floral al monarca.

L’escultura serà escenari de la processó cívica del 9 d’Octubre amb una ofrena floral al monarca / A. Torrent

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacat que, “amb l’inici d’estes obres, fem un pas important per a convertir en realitat un projecte que ha sigut fruit del diàleg, del consens i de la voluntat de tots. Jaume I mereix un lloc digne en la nostra ciutat”. Així mateix, ha agraït la col·laboració de Caixa Rural Torrent, entitat que, juntament amb l’Ajuntament, ha sufragat la realització de l’escultura.

La instal·lació també culmina el procés per a traslladar l’obra, que fins ara es trobava provisionalment en la casa consistorial, a un espai públic representatiu de la ciutat.

33 activitats per l’Any Jaume I

L’escultura s’integra en la programació de l’Any Jaume I, presentada el mes de juliol passat i formada per 33 activitats culturals, històriques, educatives i participatives.

El programa inclou exposicions, conferències, literatura, música, teatre, folklore, activitats infantils i propostes de divulgació històrica, amb especial protagonisme de la setmana cultural del 9 d’Octubre i dels actes de novembre vinculats a la història medieval de Torrent i la Carta de Poblament.

El regidor de Cultura, Aitor Sánchez, ha assenyalat que “el començament de les obres de l’escultura és un altre pas dins d’un projecte cultural molt més ampli”, que pretén que la commemoració “no es limite a una data concreta, sinó que tinga recorregut durant tot l’any i deixe també un llegat permanent en la ciutat”.

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Amb la seua instal·lació, Torrent incorporarà la figura de Jaume I de manera permanent al seu paisatge urbà, com a part del llegat del 750é aniversari de la seua mort.

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