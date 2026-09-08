Avís taronja per tempestes amb graníssol i ratxes fortes de vent: l’Aemet advertix d’un gir radical de l’oratge a la Comunitat Valenciana
Després d’uns dies amb temperatures més pròximes a valors de juliol i agost, l’oratge donarà un respir i s’espera un descens en els termòmetres
L’oratge farà un gir este dimecres, 9 de setembre, a la Comunitat Valenciana. Després de diverses jornades marcades per les altes temperatures, la inestabilitat guanyarà protagonisme i gran part del territori valencià notarà un descens en les temperatures que, fins i tot, podrien deixar pluges i tempestes potencialment intenses en el litoral nord d’Alacant.
Fins a 40 litres en una hora
Segons la previsió de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), la zona estarà en risc important per precipitacions des de les 14:00 fins a les 23:59 hores del dimecres 9 de setembre. L’episodi més intens podrà deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només una hora.
La situació serà especialment complicada pel caràcter tempestuós de les precipitacions. Les tempestes podran anar acompanyades de pedra gran i ratxes de vent molt fortes, per la qual cosa l’episodi pot generar problemes puntuals en carreteres, carrers i zones pròximes a llits.
De la calor a les tempestes
El canvi suposa un gir important respecte a l’inici de setmana. La calor encara serà protagonista este dimarts, amb temperatures que podran arribar als 40 graus en alguns punts de l’interior de València, però l’escenari començarà a canviar a partir de dimecres.
L’entrada de més inestabilitat portarà pluges, tempestes i un descens de les temperatures, especialment en les zones a on les precipitacions siguen més persistents.
En el litoral nord d’Alacant, l’atenció estarà posada especialment en l’evolució de les tempestes durant la vesprada i les primeres hores de la nit, quan podran registrar-se els episodis de més intensitat.
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