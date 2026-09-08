Contractades les obres per a derrocar el quiosc bar del Parterre
Després del desmantellament de la gasolinera en 2023, l’Ajuntament continua amb la recuperació de l’entorn al voltant del ficus centenari
La ciutat de València perdrà un element que l’ha acompanyat durant molts anys en el seu dia a dia. No es tracta d’un bé històric ni artístic; de fet, es qualifica de “construcció impròpia”. És més rellevant l’ús que ha tingut durant molts anys, però ja més que caducat, que el seu nul valor arquitectònic. El consistori ha aprovat la contractació de l’empresa que durà a terme l’enderrocament del quiosc bar que hi havia al costat del ficus del Parterre. D’esta manera es completaran les labors de sanejament d’eixe entorn, a on ja l’agost de 2023 es va desmantellar la gasolinera del costat.
L’actuació s’ha dut a terme d’acord amb eixe pla, orientat a “netejar” l’entorn de l’arbre centenari, la vida del qual es va veure compromesa precisament per tot l’entorn instal·lat al seu voltant, i que el setembre de 2022 va patir la caiguda d’una branca de grans dimensions que va causar ferides lleus a quatre persones.
El quiosc està pràcticament al costat, a tocar d’on hi havia la gasolinera i a on sí que perviu un quiosc de premsa prefabricat. La construcció és de rajola, amb una lluminària publicitària en la qual s’assenyala que conté (contenia) un dispensador de begudes. Aquell quiosc tenia una concessió en precari, que va acabar ja fa anys, després de més de quatre dècades d’ús. Era, a més, un servici molt especial, ja que estava obert quasi de manera permanent. Formava part de la venda més o menys extraordinària de l’entorn, com ho va ser, en el seu moment, la venda ambulant de periòdics en la glorieta de la vora, a càrrec del cèlebre venedor Ventura. En algun moment es va arribar a intentar que quedara integrat en el paisatge com a espai cultural, però finalment es va optar per recuperar l’harmonia de l’entorn urbà.
Una construcció degradada
La inspecció prèvia va evidenciar que l’establiment presenta “un estat avançat de deteriorament, amb clevills, descantells en els elements de formigó, degradació de la rajola, trencament de cristalls, oxidació d’elements metàl·lics i altres patologies derivades de l’abandó”. El projecte assenyala no només l’eliminació del pegat, sinó també la reposició de la tanca i de la vorera del jardí. Tot això permetrà harmonitzar l’entorn i garantir que l’arbre pot continuar vivint sense més estructures que el puguen arribar a entorpir.
L’enderrocament ha sigut adjudicat per un import de 6.609 euros a la firma Canalizaciones y Derribos Safor, SL, que disposa d’un mes a partir de la notificació de l’encàrrec.
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