Incendi sospitós: controlen un foc amb quatre focus a la Vall de Gallinera i al Miserà de Pego
L’incendi va començar a les 2:30 hores i els seus focus es trobaven en la cuneta del Miserà i en les muntanyes de Benissili, Alpatró i Benissivà; els bombers de Dénia i Benissa i els forestals l’han aconseguit estabilitzar a les 6:55 h d’este matí
La resplendor del foc i l’ombra d’un altre presumpte piròman. Els veïns de la Vall de Gallinera i Pego han reviscut esta matinada el temor a les flames. Cap a les 2:30 hores s’ha declarat un incendi amb quatre focus a la Vall de Gallinera i al Miserà de Pego, en la cuneta d’eixa carretera per la qual van ascendir fa uns dies els ciclistes de la Vuelta a Espanya. El foc està estabilitzat.
El Centre de Coordinació d’Emergències i el Consorci de Bombers d’Alacant han confirmat que a les 6:55 h s’ha donat l’incendi per estabilitzat, i a les 10:20 hores el foc s’ha donat per controlat.
Han lluitat contra les flames tres dotacions dels parcs de Dénia, Benissa i la Muntanya (Cocentaina) i tres dotacions més de bombers forestals. També ha estat allí un agent mediambiental.
El foc presentava focus en les muntanyes de Benissili, Alpatró i Benissivà (la Vall de Gallinera) i al Miserà de Pego. Els quatre focus i el fet que es trobaren al costat de vials i camins fan pensar que l’incendi l’ha provocat un piròman.
El rastre del foc en la cuneta del Miserà
El rastre del foc és visible este matí en la cuneta del Miserà, ascensió que comença a Pego i s’endinsa en les valls de la Marina (la Vall d’Ebo, la Vall d’Alcalà i la Vall de Gallinera). Ací, la muntanya encara no s’ha recuperat del gran incendi d’agost de 2022, incendi que es va iniciar per un llamp a la Vall d’Ebo i que va acabar arrasant més de 12.000 hectàrees de les muntanyes de la Marina Alta i del Comtat. La ferida d’aquell foc roman i esta matinada els veïns han reviscut aquells dies en què les flames eren incontenibles, devoraven la muntanya i obligaven a desallotjar pobles sencers.
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