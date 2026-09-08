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Jorge García, nou director de Telefónica a la Comunitat Valenciana
Assumix la direcció autonòmica de la companyia per a impulsar la digitalització i reforçar la col·laboració amb empreses i institucions valencianes
Telefónica ha nomenat el valencià Jorge García nou director autonòmic de la companyia a la Comunitat Valenciana. Des d’esta responsabilitat, liderarà l’activitat de Telefónica en el territori, reforçant la relació amb el teixit empresarial, les administracions públiques i l’ecosistema innovador valencià per a continuar impulsant la transformació digital de la regió.
Jorge García és enginyer informàtic i compta amb una dilatada experiència professional dins de Telefónica, companyia a la qual està vinculat des de fa més de 20 anys. Al llarg de la seua trajectòria, ha ocupat diferents posicions de responsabilitat en les àrees de desenrotllament de negoci, grans comptes i estratègia comercial, a on ha participat en projectes de transformació digital.
Ciberseguretat
Com a director autonòmic, serà el màxim representant institucional de Telefónica a la Comunitat Valenciana i tindrà entre els seus principals objectius enfortir la col·laboració amb els principals agents econòmics i socials del territori, impulsar l’adopció de tecnologies com la intel·ligència artificial, el cloud i la ciberseguretat, així com contribuir a la competitivitat de les empreses valencianes. “La Comunitat Valenciana reunix un enorme potencial d’innovació, talent i capacitat empresarial. Com a principal via d’accés a les tecnologies digitals, en Telefónica volem acompanyar empreses i institucions en eixe camí, posant a la seua disposició el nostre talent i innovació per a transformar els reptes en oportunitats”, assegura.
La Comunitat constituïx un dels territoris estratègics per a Telefónica pel seu dinamisme econòmic, industrial i emprenedor. En els últims anys, la companyia ha participat en nombrosos projectes de digitalització al costat d’administracions públiques, hospitals, universitats i empreses de sectors com la indústria, la logística, el turisme, l’esport o la salut, cosa que ha contribuït a accelerar la transformació digital del teixit productiu valencià. En este context, destaca també el desplegament d’un nou node Edge a València, que contribuirà a impulsar la competitivitat i transformació digital d’empreses i administracions.
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