Programació familiar
L’IVAM aposta pel disseny en la seua nova oferta d’activitats
La nova programació de l’IVAM incorpora projectes sobre disseny contemporani i renova l’oferta pedagògica amb activitats inspirades en l’ecosistema de l’Albufera i dirigides al públic familiar
La nova programació pública de l’IVAM incorpora el disseny com a espai d’investigació i obri la col·lecció a noves mirades de la creació contemporània valenciana. “El museu presenta un programa específic dedicat al disseny contemporani de la mà d’Estudio Savage (Adrián Salvador i Lucas Zaragosí), que amplia els territoris des dels quals l’IVAM aborda la creació i les transformacions del nostre temps”, ha explicat la directora de l’IVAM, Blanca de la Torre. “La segona gran aposta del museu és la programació associada a la col·lecció per a oferir al públic diverses maneres d’acostar-se a este patrimoni artístic”, anunciava.
El programa “IVAM + disseny: noves metodologies per a un món en transició”, realitzat en col·laboració amb la Fundació Banc Sabadell, proposa explorar el disseny mitjançant un cicle de trobades i un grup de treball format per jóvens dissenyadors, artistes, arquitectes, artesans i estudiants.
Pel que fa a la col·lecció, el museu organitza tres programes per a esta aproximació. El primer és “Efecte cadena”, un projecte que ha convidat Fermín Jiménez Landa, José Luis Clemente i Mijo Miquel a fer de nexe i xarxa per a proposar accions que activen la col·lecció. Un altre programa és “Col·lecció 84”, un cicle mensual de visites comissariades i diàlegs al voltant de la col·lecció de l’IVAM a càrrec de l’equip de conservació del museu. Finalment, el curs especialitzat “La Col·lecció de l’IVAM fins hui”, impartit per conservadors i comissaris, és una oportunitat per a aprofundir en els fons del museu.
“Pel que fa als programes ja consolidats, atés el bon acolliment, es presenta la segona edició del cineclub de l’IVAM, dirigit per Las Entendidas; continuem apostant per la música en el museu amb els concerts “Posar la veu”, en col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura, i posem en marxa la quinta edició d’“Els grans de l’IVAM”, dirigit a públic sènior, relata Blanca de la Torre.
Després de l’èxit del programa “Comissaris en sala”, ara naix “IVAM extended”, un programa de formació comissarial per a jóvens —a càrrec de Juan Bautista Peiró— que amplia la seua mirada i el seu radi d’acció a altres espais de la ciutat.
Programa educatiu
L’IVAM incorpora propostes noves, com ara “Cua per a nadar, potes per a botar: cullerots en el museu”, una experiència concebuda per a acostar l’art i l’espai museístic a la primera infància mitjançant el joc, l’exploració i el descobriment.
La programació educativa de l’IVAM dissenyada per a centres escolars per al curs 2026-2027 inclou una línia d’acció, “L’IVAM en viu”, centrada a fer valdre la col·lecció i el patrimoni del museu. Entre les novetats, hi destaca el projecte “La col·lecció en ruta”, dirigit a estudiants d’Educació Secundària i Batxillerat, i també la proposta de narrativa ecosocial “Al museu, de passeig!”, per a alumnes d’Educació Primària i Educació Especial.
Activitats per a famílies
En l’apartat d’activitats per al públic familiar, la novetat d’esta temporada és “la renovació de l’espai de joc artístic que tant d’èxit ha tingut en el curs anterior, pel qual van passar prop de 18.000 persones”, assenyala Blanca de la Torre. L’IVAMLab2 es convertirà en “una marjal”, de la mà de l’artista fallera Reyes Pe. Inspirada en l’ecosistema de l’Albufera, la proposta transforma el museu en una instal·lació artística de joc i ecoart per a xiquets i xiquetes de 0 a 4 anys.
La directora també destaca el nou projecte dirigit a embarassades i nounats: “Mans i nanes”. “És una interpretació musical, poètica i narrativa dissenyada i escenificada per Elisa Martínez Matallín, Raquel Heredia i el compositor Gonzalo Manglano, amb la qual l’IVAM reforça el seu treball amb la primera infància”.
Esta proposta s’integra en el calendari educatiu del centre juntament amb les activitats ja consolidades “Una visiteta a l’IVAM” i la “Sala blana”, la qual cosa assegura una continuïtat d’experiències artístiques adaptades a totes les etapes del creixement dels menors. “En línia amb la idea de museu amfibi, presentem un IVAM que no es limita a conservar i mostrar, sinó que connecta disciplines, agents i comunitats i genera noves formes de relació amb l’art”, resumix Blanca de la Torre.
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