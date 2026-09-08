Naix a Sagunt un certamen de poesia dedicat a Vicente Vayá
L’entrega de premis, que tindrà lloc este cap de setmana, comptarà amb la participació de l’actor Toni Llorens i de l’oboista Joan Tarazona Bersoza
L’Associació d’Escriptors Morvedre (ADEM) entregarà, el pròxim 11 de setembre, els premis del I Certamen de Poesia Vicente Vayá Pla, una cita cultural que tindrà lloc a les 18 hores en la històrica Casa dels Berenguer de Sagunt. La convocatòria coincidirà amb el tercer aniversari de la defunció del poeta i amb el tercer aniversari de l’Associació.
El Certamen ret un homenatge permanent a qui va ser una de les figures culturals i festives més influents de Sagunt: Vicente Vayá i Pla va ser poeta, escriptor, biògraf, edil de Cultura i va ser nomenat fill adoptiu de la ciutat en 2022. El creador va dedicar la seua vida a impulsar les tradicions locals, la poesia festiva i la vida associativa del Camp de Morvedre.
Premis i artistes
La convocatòria, liderada per l’ADEM, es va crear per a fomentar la poesia contemporània en valencià i castellà, i premiarà obres destacades de la manera següent: tres primers premis per cada categoria (valencià i castellà) i mencions als finalistes de cada una de les modalitats.
L’esdeveniment tindrà la sort de comptar amb la participació de l’actor Toni Llorens, que llegirà els textos dels guanyadors i oferirà al públic assistent l’oportunitat d’escoltar les creacions premiades.
L’oboista Joan Tarazona Bersoza interpretarà peces especials durant la vetlada, en la qual també participarà, com a convidada especial, Amparo Vayá, historiadora de l’art, actriu i filla del poeta Vicente Vayá.
A més, en el transcurs d’este acte comarcal, l’ADEM entregarà les distincions com a socis d’honor a la Fundació Bancaixa i a l’Associació Veïns El Raval, en reconeixement a la seua implicació i suport a la cultura i al teixit social de la ciutat.
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