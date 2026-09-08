Oliva, Barx i Miramar registren un agost fins a 2,8 graus més càlid de l’habitual
La Safor viu, segons el balanç de l’AEMET, un mes de contrastos pluviomètrics, amb més de 50 litres a la Drova i menys de 25 a Gandia
Agost ha estat marcat per les temperatures altes, els episodis d’alerta i l’activació de mesures extraordinàries per part dels diferents ajuntaments per a reforçar la seguretat i protegir veïns, veïnes i visitants dels efectes de la calor. Piscines gratuïtes, suspensió d’activitats a l’aire lliure o la posada en marxa de refugis climàtics han sigut algunes de les actuacions que s’han adoptat els dies més calorosos.
L’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha definit agost, a través del seu informe mensual, com un mes extremadament càlid i pluviomètricament normal a la Comunitat Valenciana. De fet, es tracta de l’agost més càlid des que hi ha registres.
La temperatura mitjana en el conjunt del territori valencià es va situar en 26,5 graus. Durant la primera quinzena del mes, els termòmetres van romandre de manera persistent entre dos i tres graus per damunt dels valors normals. L’AEMET destaca que este període va estar marcat per l’estabilitat atmosfèrica, el vent fluix, brises molt febles i una elevada humitat en el litoral, unes condicions que van accentuar la sensació tèrmica i van propiciar temperatures mínimes molt altes i una basca intensa tant de dia com de nit.
La Safor no s’ha lliurat d’este episodi de calor. Segons el balanç tèrmic d’agost, l’estació situada en la platja de Rabdells, a Oliva, va registrar una temperatura mitjana de 28,5 graus, la qual cosa suposa una anomalia positiva de 2,8 graus respecte a la referència climàtica del període 1991-2020, amb 25,7 graus. En este sentit, Oliva es troba entre les localitats amb una major anomalia tèrmica registrada durant el mes d’agost, amb una temperatura mitjana quasi tres graus superior a l’habitual per a esta època de l’any.
La situació ha sigut similar a Barx, a on l’anomalia tèrmica va arribar als 2,7 graus respecte a la referència climàtica. En agost, la localitat va registrar una temperatura mitjana de 27,5 graus, en comparació amb els 24,8 graus corresponents a la mitjana del període 1991-2020.
Miramar, per la seua banda, va registrar una diferència superior als dos graus. En este cas, la temperatura mitjana va arribar als 29,1 graus, enfront dels 26,8 graus de referència, la qual cosa suposa una anomalia positiva de 2,3 graus.
Pluges
L’AEMET, per la seua banda, qualifica el mes com a pluviomètricament normal, tot i que assenyala que les pluges es van concentrar principalment en episodis tempestuosos de curta duració, la qual cosa ha provocat diferències significatives entre unes zones i altres de la comarca.
En el balanç pluviomètric, actualitzat el 3 de setembre de 2026, s’arreplega que la Drova, a Barx, va ser un dels punts de la comarca que va registrar més quantitat de pluja, amb 52,7 litres per metre quadrat acumulats en agost, en comparació amb els 38,4 l/m² de referència climàtica. Això suposa una anomalia positiva del 37 %.
També a Barx es van superar els valors habituals, amb 45,6 l/m², enfront dels 37,9 l/m² corresponents a la mitjana de referència, un 20 % més de precipitacions.
En la resta de punts analitzats, però, el balanç va ser deficitari. Xeresa va acumular 32,8 l/m², enfront dels 44,8 l/m² habituals, la qual cosa suposa un 27 % menys. A Miramar es van registrar 29 l/m², un 14 % per davall dels 33,6 l/m² de referència.
El dèficit va ser encara més gran a Gandia, a on es van acumular 24,1 l/m², enfront dels 33,8 l/m² habituals, un 24 % menys. A Oliva, les precipitacions només van arribar als 22,3 l/m², davant dels 38,8 l/m² de referència, la qual cosa suposa un descens del 43 %.
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