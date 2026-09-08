La videoanàlisi d’Alfons Garcia
“PISA reflectix el deteriorament de l’escola pública valenciana i posa en qüestió este Consell”
Redacció Levante-EMV
El subdirector de Levante-EMV, Alfons Garcia, dedica la seua última videoanàlisi a l’informe PISA sobre l’educació i a les eleccions recents a Saxònia-Anhalt. “Alguna cosa està fallant en l’educació pública valenciana. Per a entendre-ho clar, si apartem del quadre Ceuta i Melilla, els alumnes de la Comunitat Valenciana queden els últims d’Espanya en resolució computacional, matemàtiques i ciències, i els penúltims en lectura, per darrere d’Euskadi”, resumix.
Les dades indiquen una caiguda “alarmant” respecte a l’avaluació de 2022, quan es va millorar en este rànquing, de manera que Alfons Garcia conclou que “l’actual Govern valencià, responsable des de 2023, queda qüestionat per este informe”.
“De segur que cada actor públic fa la seua interpretació —afig—, però em sembla que l’informe PISA retrata en xifres el deteriorament de l’escola pública que exposava la comunitat educativa que es va mobilitzar a final del curs passat”.
D’altra banda, el subdirector de Levante-EMV afirma sobre els resultats electorals en la regió alemanya: “Diria que constata el fracàs de les línies roges davant de l’extrema dreta i dels grans acords entre socialdemocràcia i dreta tradicional quan no són capaços de produir prosperitat i, el que és pitjor, de traslladar-la a les grans capes mitjanes de la població”. “En eixe caldo calen els missatges de la por a l’immigrant pobre d’una altra ètnia o una altra religió”, agrega.
I una última afirmació: “Saxònia indica, a més, que la identificació d’estos nous discursos ultres amb els horrors del passat s’està diluint. I ací potser caldria parlar de les dades de PISA”.
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