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Rober Brugué desafia el Barça: “Anem sense por, sense complexos i amb tot”

El capità del Llevant confia en la fortalesa del bloc davant del líder de la lliga després d’encadenar sis triomfs consecutius com a locals en l’estadi granota

Brugué explota d’alegria després del gol contra el Betis

Brugué explota d’alegria després del gol contra el Betis / José Manuel López

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València

El davanter i capità del Llevant, Roger Brugué, va assegurar que el seu equip afrontarà “sense por, sense complexos i amb tot” el partit d’este diumenge contra el Barcelona, líder de la lliga i que compta tots els seus partits per victòries.

“El Barça és un gran rival i arriba en un bon moment, però també sabem que a casa estem forts. Portem sis victòries seguides a casa i anem sense por, sense complexos i amb tot”, va afirmar als mitjans oficials del club Brugué, que confia en les possibilitats del Llevant davant de la seua afició. “Treballarem, farem un bon pla de partit i per què no?”, va afegir.

El capità va valorar també l’empat obtingut diumenge passat contra el Màlaga (0-0), un partit en el qual, tot i buscar el triomf, va considerar positiu sumar a domicili. “Vam preparar el partit per a guanyar, però va ser un partit dur. Ells també volien la primera victòria i jugaven a casa. Va ser un partit molt treballat”, va explicar.

Brugué va destacar, a més, l’actuació del porter Mathew Ryan, que va detindre un penal i va permetre al Llevant mantindre les opcions. “Ho va fer molt bé en el penal perquè no és fàcil quedar-te al mig, i ho va fer bé”, va assenyalar.

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Finalment, el davanter va subratllar la importància de la unió en un vestuari renovat este estiu. “No tenim grans estreles. Hem d’anar tots a una, ser un bloc”, va afirmar, convençut que “la unió, córrer més que ningú i donar-ho tot” ha de marcar el camí de l’equip esta temporada.

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