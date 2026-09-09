De Benítez, Valverde i Arrasate a Motta, Palladino i Tudor: així està el mercat d’entrenadors lliures per si el València CF prescindix de Carlos Corberán
El catàleg de tècnics en l’atur oferix perfils amb àmplia experiència en la Lliga i noms amb els quals somia el valencianisme: Marcelino o Rafa Benítez
El mal inici del València CF obri inevitablement el debat sobre la banqueta de Mestalla. Tot i que Carlos Corberán va renovar fins a 2028 el mes de juliol passat, i el club, per boca de Ron Gourlay, va traslladar públicament el seu suport al tècnic la setmana passada, el vergonyós 0-5 contra el FC Barcelona i el fet de ser cuer amb només un punt han activat totes les alertes. El futur de l’entrenador de Cheste es dirimirà en els tres pròxims partits: amb sengles visites a Sevilla i Alabés i tancant la trilogia contra la Reial Societat a Mestalla (20 de setembre) abans de la parada pels compromisos internacionals.
Amb la diana sobre Corberán —ja que en esta mena de crisis la corda sempre es trenca pel costat de l’entrenador—, és inevitable que el València llambregue el mercat d’entrenadors per a estar preparat en cas d’una destitució de l’actual inquilí de la banqueta de Mestalla, que ja va ser relleu d’un altre entrenador cessat, en este cas Rubén Baraja durant el Nadal de 2024.
Així, doncs, què trobaria el València CF en el mercat d’entrenadors lliures? Transfermarkt, el gran banc de dades de jugadors i tècnics, oferix un ventall de possibilitats extraordinàriament poblat. No tots els noms són econòmicament accessibles, ni tots encaixarien en l’estructura esportiva actual, però sí que permeten dibuixar diferents camins: experiència en LaLiga, tècnics d’emergència, apostes d’autor o entrenadors de dimensió Champions.
Mercat espanyol: de Valverde a Marcelino i Benítez; de Jagoba a Aguirre
Dins del catàleg de tècnics nacionals es troben en l’atur vells coneguts de la parròquia valencianista com Ernesto Valverde, Marcelino o Rafa Benítez. Valverde, de 62 anys, ja va arribar a un València en crisi. Va ser el desembre de 2012 per a substituir el destituït Mauricio Pellegrino. Amb el seu sistema de 4-2-3-1, va protagonitzar una gran segona volta i va estar a punt de revalidar la plaça Champions, però la derrota en l’última jornada contra el Sevilla (4-3) li ho va privar. El seu perfil aportaria coneixement immediat de la competició, maneig de vestuaris de pressió i capacitat per a construir equips competitius, tot i que en la seua anterior etapa se’n va anar al no veure clar el seu futur en el València que presidia Amadeo Salvo.
Marcelino, l’últim tècnic amb qui el València va tocar la glòria, va deixar el Vila-real el juny passat, però la seua arribada a Mestalla sembla una quimera després de la seua destitució el setembre de 2020 per Peter Lim. Per la seua banda, Rafa Benítez, l’idolatrat tècnic del doblet, està lliure després del seu pas pel Celta i el Panathinaikos. La seua figura (com ja va fer el club amb la contractació de Rubén Baraja en 2023) suposaria un element d’unió per a l’afició al voltant de l’equip.
D’altra banda, si el València aposta per perfils mitjans però amb un ampli coneixement de la Lliga, el mercat oferix noms com els de Jagoba Arrasate, ex de l’Osasuna i del Mallorca; Javier Aguirre (no és espanyol, però la seua trajectòria a Espanya és àmplia i és especialista en situacions límit), després del seu pas per la selecció de Mèxic; Diego Martínez, ex de Las Palmas, Espanyol o Granada; l’ex de l’Elx Eder Sarabia (que va anunciar que volia aparcar el futbol durant uns mesos), o Imanol Alguacil, campió de Copa i que va portar la Reial Societat a la Champions. D’altra banda, apostes més arriscades serien Sergio González, de 49 anys i ex del Cadis o del Valladolid; Quique Setién, ex del Vila-real i del Barça; Francisco (ex de l’Almeria); Albert Riera, extècnic de l’Eintracht Frankfurt; o Míchel, l’etern que sona.
L’arriscada aposta estrangera
Si l’aposta és per un tècnic forà, faltaria per veure qui seria l’encarregat de posar el nom sobre la taula de Peter Lim. En l’atur hi ha tècnics, la majoria sense experiència en la Lliga, com Sérgio Conceição, ex del Porto i de l’Aràbia, amb un futbol intens, vertical i d’elevada exigència física; Thiago Motta, ex del Bolonya i de la Juventus; Antonio Conte, ex del Nàpols o del Chelsea; Laurent Blanc, que va dirigir el PSG, el Bordeus o l’Al-Ittihad; Raffaele Palladino, Atalanta, Fiorentina i Monza; Ivan Jurić, Atalanta i Southampton; Sebastián Beccacece, ex de l’Elx i de la selecció de l’Equador; Eduardo Coudet, ex de l’Alabés i de River Plate; Rudy García, exseleccionador de Bèlgica; Habib Beye, Olympique de Marsella i Rennes; o Igor Tudor, que va entrenar Juventus i Tottenham.
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