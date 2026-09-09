La calor deixa una nit infernal a la Comunitat Valenciana: fins a 37 graus passada la mitjanit
El vent de ponent ha deixat una matinada excepcionalment càlida, amb temperatures de 36 i 37 graus en zones de la Ribera Baixa, la Safor i el nord de la Marina Alta
Esta nit del 8 al 9 de setembre es recordarà a la Comunitat Valenciana per les altes temperatures registrades en esta època de l’any, més pròpies dels mesos de juliol i agost. L’episodi ha sigut especialment intens en el litoral i prelitoral del sud del golf de València, a on els termòmetres a penes han baixat durant la matinada i s’ha arribat fins als 37 graus, segons les dades d’AVAMET.
El responsable d’este comportament ha sigut el vent de ponent, que manté un ambient molt càlid fins i tot després de la posta de sol. De fet, a les 22:30 hores encara es registraven entre 36 i 37 graus en bona part de la Ribera Baixa, la Safor i el nord de la Marina Alta. En altres zones, els valors han oscil·lat entre els 30 i els 35 graus.
La situació ha sigut encara més cridanera a l’avançar la nit. Pego, Orba i Sagra van registrar 37 graus passada la mitjanit, i Gandia, Dénia, Oliva i Simat es van quedar en 36.
També es van registrar temperatures molt elevades a Tavernes de la Valldigna, Benirredrà i Parcent, amb 35 graus. En altres punts de l’interior de València, com Alzira i Carcaixent, els termòmetres encara marcaven 32 graus.
El ponent n’ha sigut el màxim responsable
La persistència del vent de ponent és clau per a explicar una nit tan càlida. Este fenomen provoca que el descens tèrmic nocturn siga molt menor, especialment en les zones pròximes al litoral.
El resultat va ser una matinada amb temperatures que, en alguns municipis, es van mantindre per damunt dels 35 graus quan ja havia passat la mitjanit, un dels aspectes més cridaners de l’episodi de calor registrada a la Comunitat Valenciana.
Les temperatures baixaran este dimecres
Tot fa indicar que les temperatures donaran un respir a partir de hui, quan les mínimes no es registraran durant la matinada, com és habitual, sinó al final del dia. Això es deu a les pluges i tempestes que s’esperen a la Comunitat Valenciana a partir del migdia, que contribuiran a refrescar l’ambient. De cara a demà, dijous 10 de setembre, s’esperen valors més propis d’esta època de l’any.
De fet, en alguns punts de l’autonomia, com el litoral de la província d’Alacant, s’ha activat l’avís taronja per tempestes i graníssol localment fort. En estes zones podrien acumular-se fins a 40 litres per metre quadrat, especialment en alguns municipis.
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