Compromís exigix al Govern que no amplie la capacitat de l’aeroport de Manises
La diputada Àgueda Micó critica que els 20.000 passatgers addicionals previstos agreujaran el col·lapse del metro, de les carreteres i dels servicis públics
La diputada de Compromís en el Congrés, Àgueda Micó, ha exigit al Govern que no aprove l’ampliació de la capacitat de l’aeroport de València-Manises prevista per a abans del pròxim 30 de setembre.
Micó ha denunciat que esta ampliació “es pretén aprovar sense ampliar servicis i sense avaluar les seues conseqüències sobre l’Horta Sud i el conjunt de l’àrea metropolitana de València”, assenyala Compromís en un comunicat. “No estem parlant només de ciment, de pistes o dels interessos econòmics d’Aena; estem parlant de la vida de la gent de l’Horta Sud i de tota l’àrea metropolitana de València”, ha assenyalat la diputada valenciana.
En este sentit, Micó ha advertit que “l’increment de fins a 20.000 passatgers anuals previst en la capacitat de l’aeroport suposarà una pressió major sobre unes infraestructures i uns servicis públics que no s’ampliarien de manera paral·lela”.
“Més passatgers sense ampliar els servicis que usen significa més col·lapse de Metrovalencia, més embossaments en les carreteres, més tensió en els nostres servicis públics i, per descomptat, més soroll i més efectes no desitjats del turisme: més vivenda turística i menys per a les famílies”, ha denunciat.
La diputada de Compromís ha reclamat al Govern que paralitze l’ampliació prevista i òbriga un procés de diàleg amb la Generalitat, els ajuntaments afectats i els veïns de l’Horta Sud abans de prendre qualsevol decisió. “Esperem que un govern que es diu progressista no aprove, en un moment de crisi de vivenda i climàtica, esta barbaritat”.
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