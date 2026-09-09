Diana Morant: “No estic plorant, sinó plantant cara a un masclisme que no es pot normalitzar”
La ministra de Ciència respon al president de la Diputació, Vicente Mompó, que les dones, incloses les que es dediquen a la política, no han de suportar insults masclistes
La ministra de Ciència, Innovació i Universitats i secretària general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha respost este dimecres al president de la Diputació de València, Vicente Mompó, a propòsit del missatge en xarxes socials en el qual el també líder del PP provincial li va dir a Morant “llepaculs de Pedro Sánchez” i va afegir que “no valia per a res”.
Després de la polèmica que va alçar, Vicente Mompó, com ja va informar Levante-EMV, no va veure masclisme en estos insults a la ministra, no va rectificar ni va demanar perdó, i ahir va dir que a la política s’havia de vindre “plorat de casa”.
Al respecte, Morant, hui, a preguntes dels periodistes en un acte a Gandia amb motiu de l’inici del curs escolar, ha replicat a Mompó que ella “no està plorant” per estos insults, sinó “plantant cara a un masclisme que no es pot normalitzar, perquè els milers de denúncies que es registren en els jutjats per violència de gènere a Espanya es resumixen en estes frases”.
Diana Morant ha comentat que “a qualsevol dona que a la seua casa reba per part de la seua parella una frase com ‘no vals per a res, eres igual que una granera, eres una prostituta, eres una llepaculs’, jo li diria que isquera d’eixa casa i que denunciara, i el mateix si li la diguera el seu cap o un company de treball; a mi m’han dit tot això i no puc fer una altra cosa que denunciar-ho públicament, però no estic plorant per això”, va asseverar.
Morant ha insistit que “no es poden normalitzar estes frases que es dirigixen a una dona, tampoc a les que ens dediquem a la política; no ho faig per mi, sinó per les dones que no tenen per què suportar este tracte per part de ningú, ni de les seues parelles, ni dels seus companys de treball, ni de ningú”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aviso naranja por tormentas con granizo y fuertes rachas de viento: la Aemet advierte de un giro radical del tiempo en la Comunitat Valenciana
- Un joven de 23 años mata a su padrastro con una mancuerna en València
- El nuevo portal público del alquiler arranca con 88 pisos en Valencia a partir de 350 euros
- Batacazo en PISA: La Comunitat Valenciana, a la cola tanto en ciencias como en lectura
- El inicio del curso llega con tormenta en Dénia y en la Marina Alta: las clases no se suspenden
- Los compradores valencianos se plantan ante los pisos de más de 200.000 euros porque no les llegan los sueldos
- Contratadas las obras para derribar el quiosco-bar del Parterre
- Investigan el apuñalamiento de una mujer encontrada por la noche en una partida rural de Carcaixent