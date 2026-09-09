L’incendi del Saler es considera “extingit” després de 14 dies
Els bombers donen per apagat el foc després de controlar els conats de rebrot dels últims dies i constatar l’absència de perill
L’Ajuntament de València ha donat per extingit l’incendi del Saler després de les últimes verificacions per part del cos de Bombers. L’avís s’ha produït a les tres de la vesprada, coincidint a més en el temps amb l’arruixada que ha caigut en la ciutat. Però no ha sigut esta la causa (este dimecres encara hi havia, tot i això, alerta per risc d’incendi), sinó la suma dels treballs realitzats durant els últims deu dies, consistents a refrescar el terreny, apagar els xicotets rebrots i comprovar in situ que en el subsol no s’aprecien ja més possibilitats de reprendre la combustió.
A partir d’ací comencen les últimes mesures de desescalada, com l’obertura dels accessos que encara romanien tancats per precaució.
El següent pas serà l’elaboració d’un informe, per part de la Conselleria de Medi Ambient, que determine l’afectació que ha tingut sobre el terreny, incloent-hi la determinació de l’arbratge que és irrecuperable i que més avant serà retirat per a evitar que caiga, especialment el que cau cap a la carretera i els camins.
L’incendi —que s’ha considerat intencionat, tot i que hui dia encara no hi ha notícies sobre la identificació del seu autor— es va declarar el 27 d’agost al migdia. La primera comunicació va arribar a les 13:13 hores com a “avís de fum que mobilitzava sis dotacions de bombers i tres mitjans aeris”, i es van activar, a més, els canons d’aigua. Poc després, l’Ajuntament ordenava el tall de la carretera del Saler i, posteriorment, l’evacuació de veïns.
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