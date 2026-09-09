“Les assemblees han començat a reunir-se ja, els mestres estan compromesos amb l’educació pública”
Eva Ripoll, directora del CEIP Carmelo Ripoll d’Ontinyent, fa balanç de l’inici de curs
Hui comença un nou curs escolar. Els centres educatius tornen a acollir jóvens i mestres després de la parada de l’estiu. És un dia de retrobaments. I també és una jornada perfecta per a prendre el pols a un col·lectiu —els docents— que va finalitzar l’any enmig de protestes i sota un clima crispat en les seues relacions amb la Conselleria d’Educació.
Així, Eva Ripoll —directora del CEIP Carmelo Ripoll d’Ontinyent— ha comentat, durant l’acte d’inici de curs, que “és una alegria poder iniciar el curs per al professorat, per a l’alumnat i per a les famílies. Desitgem a tots que tinguen un bon any. Les assemblees de professors ja han començat a reunir-se i hi ha algunes accions plantejades. Els mestres estem compromesos a treballar per a tindre una educació inclusiva i enfrontar tots estos nous reptes en defensa de la qualitat de l’educació”.
Qüestionada sobre la gestió del centre, ha explicat que “la plantilla del Carmelo Ripoll és una plantilla bastant definitiva i la tenim completa, al 100 %. Hem començat amb normalitat absoluta. Està ja tot preparat, les programacions estan pràcticament tancades i el professorat està a punt de continuar en la defensa i en la lluita i en el treball”, ha prosseguit la directora.
Per la seua banda, Ferran Gandia —regidor d’Educació d’Ontinyent— ha explicat que “iniciar un curs sempre és il·lusionant, com tots. En este cas, hi ha l’expectativa d’este final de curs tan mogut que hem tingut”. Sobre les xifres d’alumnat, ha exposat que “parlaré ara de memòria. Estem parlant d’una comunitat educativa de 4.800 integrants, aproximadament, entre els primers cicles, Infantil, Primària i Secundària i Batxillerat. L’any passat estàvem prop dels 5.500. És cert que tenim una lleugera baixada, casualment, en tots els cicles, respecte a l’any passat”.
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