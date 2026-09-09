Les dos candidates al PSPV d’Oliva, sota la Mare de Déu del Rebollet
La ciutat ha celebrat, estos dies, les seues festes grans
Oliva ha celebrat, estos dies, les seues festes grans, que van culminar ahir amb la celebració de la festivitat de la Mare de Déu del Rebollet, patrona de la ciutat. La processó va deixar una imatge curiosa, ja que les dos candidates a liderar el PSPV d’Oliva, Ana Morell i Araceli Sansaloni, van posar juntes sota la imatge de la patrona.
La fotografia va ser compartida per la mateixa Morell en les seues xarxes socials, dins d’un àlbum sobre les festes, acompanyat d’un missatge que va compartir la presidenta de les Festes del Rebollet 2026 durant les festes.
“En temps convulsos apreciem encara més les paraules d’Helena. Paraules d’estima, de germanor i de recordar que la humanitat necessita bones persones”, va escriure Morell al costat de les imatges.
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