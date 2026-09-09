Només les obres en el col·legi de Fortaleny alteren la normalitat en la tornada a les aules a la Ribera Baixa
L’inici del curs es desenrotlla sense incidències destacables en la comarca, mentres l’alumnat del CEIP Sant Antoni Abat comença les classes repartit entre l’edifici del centre, la biblioteca i l’Auditori Municipal
La tornada a les aules ha transcorregut amb normalitat en la pràctica totalitat dels municipis de la Ribera Baixa. Els centres educatius de la comarca han obert les portes amb l’inici del nou curs escolar sense que s’hagen registrat incidències d’una rellevància especial, en una jornada marcada per la tornada progressiva de milers d’alumnes a col·legis i instituts després de les vacacions d’estiu.
La principal excepció es troba a Fortaleny, a on l’alumnat del CEIP Sant Antoni Abat ha hagut de començar el curs d’una manera molt diferent de la de la resta d’escolars de la comarca a causa de les obres que s’estan executant en les instal·lacions del centre. La situació ha obligat a organitzar les classes en tres espais diferents. Una part de l’activitat lectiva es manté en el col·legi, mentres que alguns alumnes han sigut traslladats provisionalment a la biblioteca i a l’Auditori Municipal, habilitats com a espais educatius mentres es prolonguen els treballs.
La distribució suposa un esforç afegit tant per a l’alumnat i les seues famílies com per al professorat i el personal del centre, que han hagut d’adaptar el funcionament habitual del col·legi a una situació excepcional. La utilització de diferents instal·lacions municipals permet garantir, però, el començament de les classes i la continuïtat de l’activitat educativa mentres avancen les obres.
Més enllà d’esta circumstància, la jornada d’inici del curs ha estat caracteritzada per la normalitat en el conjunt de la Ribera Baixa. Des dels municipis més xicotets fins a les localitats amb més població escolar, els centres han recuperat l’activitat després del parèntesi estival, amb els habituals retrobaments entre alumnes i professors i la incorporació dels escolars nous. A Cullera, el curs ha arrancat amb normalitat malgrat que el centre públic Raval de Sant Agustí està encara en obres, motiu pel qual la Regidoria d’Educació ha dut a terme un dispositiu especial per a redistribuir els alumnes i que tot funcione amb normalitat.
La primera jornada ha servit també per a recuperar progressivament els horaris i les rutines escolars, especialment en les etapes d’Infantil i Primària, en les quals la tornada a les aules sol tindre un component especialment significatiu per als alumnes que s’incorporen per primera vegada al sistema educatiu.
Els instituts, demà
En els instituts, que començaran oficialment demà les classes, l’inici de curs es produïx igualment amb la incorporació progressiva de l’alumnat de les diferents etapes i ensenyances. L’organització de grups, horaris i servicis es posa així en funcionament des dels primers dies, amb la previsió que l’activitat acadèmica vaja adquirint el ritme habitual estes pròximes setmanes. Les obres de l’IES Joan Llopis Marí de Cullera no impediran que demà es produïsca la tornada a classe.
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