Turisme
La seguretat i la Ciutat de les Ciències, principals atractius per al turista de València
El sistema Focus revela que els turistes que arriben a la capital valenciana són majoritàriament famílies de mitjana edat que opten per allotjar-se en hotels durant estades curtes
València rep cada any dos milions i mig de turistes i suma sis milions de pernoctacions, amb una presència molt repartida de visitants estrangers i nacionals. Són dades, a més, que van en augment, la qual cosa demostra l’atractiu de la ciutat en un moment de globalització total del turisme. I la Fundació Visit València en sap les causes, almenys algunes. El sistema d’intel·ligència turística Focus registra les opinions dels turistes i la seua manera de viatjar, la qual cosa servix d’orientació per a les polítiques públiques. Segons este programa, el principal atractiu de la ciutat seria la Ciutat de les Arts i les Ciències, l’obra magna de l’arquitecte valencià Santiago Calatrava. I la seguretat és la principal fortalesa que destaquen els visitants, per davant de l’allotjament i del transport urbà.
Segons revela esta enquesta, un 41,9 % dels visitants està en la banda d’edat que va dels 55 als 64 anys, seguits dels que estan entre els 35 i 54 anys i els majors de 65. Els jóvens de 25 a 34 anys a penes representen el 4,7 % del total. Pot dir-se també que és un turisme molt familiar, perquè prop del 40 % viatja amb la seua parella, un 27 % amb xiquets i un 24,7 % amb amics. I el normal és que passen a València entre un i tres dies (66,2 %). Quasi el 30 % s’acosta a la setmana d’estada i a penes un 4,3 % supera eixos set dies.
Pel que fa al tipus d’allotjament que utilitzen, els hotels guanyen claríssimament, amb un 64,3 %. L’apartament el trien el 21,4 %. I el gasto mitjà per persona se situa majoritàriament en la banda de zero a 150 euros (53,5 %). Per damunt d’eixes xifres els percentatges cauen molt clarament, amb un 20,9 % que gasta entre 150 i 200 euros; un 9,3 % entre 200 i 250 euros, i una quantitat igual que se situa per damunt dels 400 euros.
Els principals atractius
Quant a les activitats preferides pels enquestats, s’imposa la visita a la Ciutat de les Arts i les Ciències. Un 83,7 % dels visitants la col·loquen en primer lloc, seguida de la gastronomia (81,6 %), els museus i monuments (78,5 %) i els espais naturals i jardins (75,2 %). Molt per darrere queden altres activitats que aparenten tindre més pes, com l’oci nocturn (37,2 %), les platges (36,6 %) o les compres (30,6 %).
Finalment, l’enquesta demana una valoració general de la destinació i la nota global és de 4,7 sobre 5. La major valoració l’obté la seguretat, amb un 4,7 de puntuació, seguida de l’allotjament i el transport urbà, que obtenen un 4,6. Per darrere queda l’oci i la cultura, amb un 4,5; el transport interurbà, amb un 4,2; l’accessibilitat i els preus, amb un 4,1 de puntuació; i, curiosament, la gastronomia, que es queda en un 4.
Per a programar els viatges a València, el turista sol prendre’s menys de 20 dies (46,8 %), entre 20 i 60 dies (21,8 %), més de 60 dies (19,7 %), i un termini indeterminat, l’11,8 % restant.
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