Wizz Air obrirà la primera ruta directa entre Armènia i València a partir de desembre
L’aerolínia connectarà Manises amb la capital, Yerevan, amb dos freqüències setmanals
L’aerolínia hongaresa de baix cost Wizz Air operarà una nova connexió aèria directa entre Yerevan, la capital d’Armènia, i València. Els vols entre les dos ciutats començaran a operar el 19 de desembre, amb una freqüència inicial de dos servicis setmanals. Esta serà la primera vegada que València compte amb un vol directe cap al país europeu.
Segons arreplega la premsa armènia, la nova ruta cap a València es va presentar juntament amb dos incorporacions més al mapa de destinacions de la companyia des de Yerevan. Basilea, a Suïssa, comptarà amb tres freqüències setmanals a partir del 18 de desembre, i Varna, a Bulgària, s’hi sumarà el 6 de juny amb dos vols per setmana.
L’anunci s’emmarca en un pla d’expansió més ampli de Wizz Air en el mercat armeni. L’aerolínia preveu augmentar la seua flota amb base a Yerevan fins als quatre avions: el tercer arribarà el mes d’octubre i el quart ho farà el 17 de desembre. La companyia oferix des d’Armènia vols a 18 destinacions repartides en 12 països europeus.
La incorporació de València al mapa de rutes de Wizz Air amplia les opcions de connexió aèria directa entre Armènia i Espanya, un corredor que fins ara comptava amb escasses alternatives sense escales.
El mes de juliol passat, l’aerolínia va anunciar l’obertura d’una base a València i l’estrena de set rutes a partir d’esta tardor. Les noves línies connectaran l’aeroport de Manises amb Nàpols i la ciutat romanesa de Braşov. Les altres rutes que es van anunciar llavors eren Astúries, Santiago de Compostel·la, Santander, Bilbao i Palma. La firma connectarà, d’esta manera, València amb 23 ciutats, a les quals se suma ara la capital d’Armènia.
La nova base valenciana comptarà amb dos avions Airbus A321 NEO amb 239 seients. L’empresa hongaresa té una flota de 270 avions i més de mil rutes amb 200 destinacions en cinquanta països.
L’establiment d’una base a València reforça la importància estratègica del país dins de la xarxa de l’aerolínia, segons destaca la companyia. La nova base permet a Wizz Air llançar les cinc noves rutes nacionals i dos d’internacionals, de manera que oferix als viatgers d’oci i de negocis més opcions i més flexibilitat.
“València és una ciutat amb un fort atractiu turístic, vitalitat econòmica i una rellevància internacional creixent, la qual cosa la convertix en una opció natural per a la inversió a llarg termini. Més que una expansió de la nostra xarxa, és un compromís a llarg termini amb Espanya i amb les comunitats a les quals servim. Esperem poder augmentar la nostra presència a València”, va dir llavors Silvia Mosquera, responsable comercial de Wizz Air.
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