Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Padre Rita BarberáVuelta al colePrevisión del tiempoMunicipios donde más ha llovidoCaso AzudMessi EldenseAgricultura valencia
instagramlinkedin

Alzira

Cultura adjudicarà abans d’acabar l’any la rehabilitació de la torre de la Murta

L’anhelada intervenció sobre un dels símbols de l’antic monestir es troba en el tràmit previ a la licitació de les obres, estimades en 1,6 milions

Una imatge de la Torre dels Coloms de la Murta, en una imatge d’arxiu

Una imatge de la Torre dels Coloms de la Murta, en una imatge d’arxiu / PERALES IBORRA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pascual Fandos

Alzira

L’anhelat projecte de rehabilitació de la Torre dels Coloms de la Murta continua complint etapes en la seua tramitació administrativa, amb la perspectiva d’adjudicar les obres abans que acabe l’any. Així ho han explicat la secretària autonòmica de Cultura, Marta Alonso, i la directora general de Patrimoni Cultural, Blanca Camarena, que este dimarts van presenciar a Algemesí la processó de la Mare de Déu de la Salut, que compta amb el reconeixement com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco.

El projecte d’intervenció sobre la torre ja va obtindre en juliol la llicència d’obres de l’Ajuntament d’Alzira, com va informar en el seu moment Levante-EMV, i es troba ara en tràmit de contractació, és a dir, recaptant els informes necessaris per a poder licitar les obres. “El més important és que prompte serà una realitat”, va comentar la secretària autonòmica de Cultura, mentres la directora general de Patrimoni mostrava la seua esperança en el fet que “abans d’acabar l’any puguem tindre adjudicatari”.

Noticias relacionadas

La restauració de la Torre dels Coloms és una de les intervencions més esperades en el conjunt monumental de la Murta. De fet, va ser un dels projectes seleccionats l’any 2022 en els Pressupostos Participatius de la Generalitat Valenciana, amb una assignació, en eixe moment, d’1,2 milions d’euros, encara que feia temps que esta intervenció estava ja sobre la taula. El nou projecte preveu una inversió d’1,6 milions d’euros, a l’espera de possibles baixes en el procés de licitació, i s’ha concebut com un treball de conservació, reparació i museïtzació de la torre. L’actuació preveu recuperar els nivells dels forjats originals en l’interior de la fortalesa, que no coincidixen amb els actuals, producte d’una modificació.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pasado desconocido del padre de Rita Barberá: dos años en tres prisiones diferentes
  2. Tormentas, granizo y rachas de viento muy fuertes: la Aemet activa el aviso naranja en la Comunitat Valenciana
  3. La Generalitat alerta por las fuertes lluvias en Valencia: pide retirar coches de zonas inundables y no cruzar barrancos
  4. Aemet activa avisos por fuertes lluvias y tormentas en Valencia este miércoles
  5. De Benítez, Valverde y Arrasate a Motta, Palladino y Tudor: así está el mercado de entrenadores libres por si el Valencia CF prescinde de Carlos Corberán
  6. El hombre asesinado por su hijastro residía desde hace una década en San Isidro
  7. Un investigado en el caso Azud pide el archivo por prescripción y no demostrar el supuesto amaño de un contrato
  8. Detenidos cuatro hombres acusados de agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos en Valencia

Cultura adjudicarà abans d’acabar l’any la rehabilitació de la torre de la Murta

L’Ajuntament de València perd 8 milions en una “app fantasma” de mobilitat

L’Ajuntament de València perd 8 milions en una “app fantasma” de mobilitat

L’incendi del Saler es considera “extingit” després de 14 dies

L’incendi del Saler es considera “extingit” després de 14 dies

Compromís exigix al Govern que no amplie la capacitat de l’aeroport de Manises

Compromís exigix al Govern que no amplie la capacitat de l’aeroport de Manises

Diana Morant: “No estic plorant, sinó plantant cara a un masclisme que no es pot normalitzar”

La calor deixa una nit infernal a la Comunitat Valenciana: fins a 37 graus passada la mitjanit

La calor deixa una nit infernal a la Comunitat Valenciana: fins a 37 graus passada la mitjanit

Wizz Air obrirà la primera ruta directa entre Armènia i València a partir de desembre

Les dos candidates al PSPV d’Oliva, sota la Mare de Déu del Rebollet

Tracking Pixel Contents