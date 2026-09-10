Alzira
Cultura adjudicarà abans d’acabar l’any la rehabilitació de la torre de la Murta
L’anhelada intervenció sobre un dels símbols de l’antic monestir es troba en el tràmit previ a la licitació de les obres, estimades en 1,6 milions
L’anhelat projecte de rehabilitació de la Torre dels Coloms de la Murta continua complint etapes en la seua tramitació administrativa, amb la perspectiva d’adjudicar les obres abans que acabe l’any. Així ho han explicat la secretària autonòmica de Cultura, Marta Alonso, i la directora general de Patrimoni Cultural, Blanca Camarena, que este dimarts van presenciar a Algemesí la processó de la Mare de Déu de la Salut, que compta amb el reconeixement com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco.
El projecte d’intervenció sobre la torre ja va obtindre en juliol la llicència d’obres de l’Ajuntament d’Alzira, com va informar en el seu moment Levante-EMV, i es troba ara en tràmit de contractació, és a dir, recaptant els informes necessaris per a poder licitar les obres. “El més important és que prompte serà una realitat”, va comentar la secretària autonòmica de Cultura, mentres la directora general de Patrimoni mostrava la seua esperança en el fet que “abans d’acabar l’any puguem tindre adjudicatari”.
La restauració de la Torre dels Coloms és una de les intervencions més esperades en el conjunt monumental de la Murta. De fet, va ser un dels projectes seleccionats l’any 2022 en els Pressupostos Participatius de la Generalitat Valenciana, amb una assignació, en eixe moment, d’1,2 milions d’euros, encara que feia temps que esta intervenció estava ja sobre la taula. El nou projecte preveu una inversió d’1,6 milions d’euros, a l’espera de possibles baixes en el procés de licitació, i s’ha concebut com un treball de conservació, reparació i museïtzació de la torre. L’actuació preveu recuperar els nivells dels forjats originals en l’interior de la fortalesa, que no coincidixen amb els actuals, producte d’una modificació.
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