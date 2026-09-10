Dona i Cinema torna a València amb les millors produccions fetes per dones cineastes
El Centre de Cultura Contemporània Octubre acollirà, fins a finals d’octubre, diverses projeccions audiovisuals centrades en la creació femenina i la defensa dels drets humans a València
Dona i Cinema inaugura una nova temporada d’activitats amb una programació que, durant els mesos de setembre i octubre, portarà a València diferents propostes cinematogràfiques vinculades a la creació audiovisual realitzada per dones, la defensa dels drets humans i la diversitat de mirades.
Estes activitats serviran com a avantsala de la 9a edició de la Biennal Internacional Dona i Cinema – Mujer y Cine – Woman & Film, que tindrà lloc el febrer de 2027 i que tornarà a convertir València en un punt de trobada per al cine realitzat per dones i per a la reflexió al voltant de la igualtat, la diversitat i una indústria audiovisual més justa.
El Centre de Cultura Contemporània Octubre torna a ser la seu oficial de totes les projeccions. El punt de partida serà el pròxim 16 de setembre, a les 19:00 hores, amb la projecció de Cortos en Femenino 2026, la cita anual de curtmetratges dirigits per dones i de producció espanyola convocada per TRAMA, coordinadora de la qual forma part Dona i Cinema al costat d’altres mostres i festivals de cine realitzat per dones de tot l’Estat.
La sessió reunirà els cinc curtmetratges finalistes seleccionats entre els 240 treballs presentats a la convocatòria. La mostra està formada per tres obres de ficció i dos documentals que, des de diferents llenguatges i perspectives, aborden qüestions com la llibertat i la resistència de les dones, la construcció de la identitat de gènere des de la infància, la dependència emocional, les violències i les decisions que marquen les nostres vides.
La selecció està integrada per Cara de bicicleta, d’Amaia Nerekan Umaran i Itziar Zorita Agirre; Los chicos con las chicas, de la valenciana Claudia García de Mateos; Tenemos que hablar, de Caterina Muñoz Luceño; Tú no, de Marta Albert González, i Un día perfecto, de Mariela Artiles Merino.
La projecció comptarà, a més, amb la presència de les directores Claudia García de Mateos, Caterina Muñoz Luceno i Mariela Artiles Merino.
“Dona’m drets”: cine, dones i drets humans
La programació continuarà amb una nova edició de “Dona’m drets”, el cicle de Dona i Cinema dedicat a pel·lícules dirigides per dones que aborden temàtiques urgents relacionades amb els drets humans i que busca generar espais de debat i reflexió al voltant de les obres.
La primera cita del cicle serà el 30 de setembre, a les 19:00 hores, amb la projecció de Les culpables, de Marta Duran Lozano. El documental, que partix d’una experiència personal de la directora, recupera un centenar de testimoniatges anònims sobre l’avortament viscut durant l’adolescència, i els convertix, per mitjà de sis jóvens que posen veu i rostre a estes experiències, en una experiència col·lectiva.
El cicle continuarà el 14 d’octubre, a les 19:00 hores, amb Dissonants. Com comuniquem en un món ple de soroll?, de La Cosecha Comunicación. El documental explora els reptes de la comunicació independent en un context marcat pels discursos d’odi, l’acceleració tecnològica i les crisis social i ecològica, posant el focus en iniciatives comunitàries, feministes i contrahegemòniques.
Després de la projecció tindrà lloc un debat amb la seua directora, Alba Benlloch, de La Cosecha Comunicación, i diferents col·lectius i protagonistes del documental, com Eva Máñez, Rudy Bruña i Cristina Durán.
Direcció de dones iranianes
La programació d’octubre es tancarà el 28 d’octubre amb una sessió especial dedicada al cine realitzat per directores iranianes. La selecció reunix sis curtmetratges de ficció, documental i animació que oferixen una mirada diversa sobre el present i sobre les experiències de les dones iranianes, especialment rellevant en l’actual context geopolític. La sessió comptarà amb la participació de les directores Farzaneh Foroozesh i Elmira Azad.
Amb esta programació, Dona i Cinema inaugura un curs nou en el qual continuarà treballant per a visibilitzar el cine realitzat per dones, afavorir la creació de xarxes i generar espais de trobada, reflexió i debat al voltant de la igualtat i la diversitat.
Setembre i octubre seran, així, el primer pas cap a una nova edició de la Biennal Internacional Dona i Cinema, que, el febrer de 2027, celebrarà la seua 9a edició a València. Una cita que consolidarà una trajectòria iniciada en 2011 i que reafirmarà el compromís de l’associació amb un sector audiovisual més igualitari, divers i inclusiu.
Estos cicles, així com la Biennal Internacional Dona i Cinema, són possibles gràcies al suport de la Delegació d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals i la Delegació d’Igualtat de l’Ajuntament de València, l’Institut Valencià de Cultura, i a la col·laboració del Col·legi Major Rector Peset i del Centre de Cultura Contemporània Octubre.
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