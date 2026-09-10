Dudamel dirigirà l’Orquestra de València en el concert extraordinari “València i Veneçuela: unides per la música”
El concert serà el 2 de juliol de 2027, amb Pacho Flores com a solista, en el colofó de la temporada del 40é aniversari
Dudamel torna a València. I, de nou, per a participar en un concert solidari. Serà en el Palau de la Música el 2 de juliol de 2027, a les 19:30 hores, en la Sala Iturbi. El concert extraordinari tindrà per títol “València i Veneçuela: unides per la música”; en este, Gustavo Dudamel es posarà al capdavant de l’Orquestra de València amb el trompetista veneçolà Pacho Flores com a solista. Precisament, pel terratrémol, el director va suspendre el concert anunciat a València el passat 11 de juliol.
La cita constituirà el tancament de la temporada commemorativa del 40é aniversari del Palau de la Música. El programa reunirà el Concert per a trompeta i orquestra en mi major, de Johann Nepomuk Hummel, amb Pacho Flores com a solista, i la Simfonia núm. 5 en do sostingut menor, de Gustav Mahler, una de les grans obres del repertori simfònic.
El concert adquirix un sentit especial al plantejar-se també com un homenatge a Veneçuela després del terratrémol que ha afectat recentment el país, i posa de manifest el valor de la música com a instrument d’unió, solidaritat i suport davant de situacions de molta dificultat. D’esta manera, el Palau i l’Orquestra de València volen expressar la seua solidaritat i la del seu públic amb les persones afectades.
Amb este objectiu, el Palau de la Música habilitarà una Fila Zero per a facilitar la participació i col·laboració de la ciutadania i canalitzar les aportacions econòmiques, de manera que puguen sumar-se a esta iniciativa solidària també les persones que no puguen assistir al concert.
El director gerent del Palau de la Música, Vicente Llimerá, ha destacat que “este concert reunix molts dels elements que volíem que estigueren presents en la celebració dels nostres 40 anys: una Orquestra de València en un gran moment artístic, un director del mestratge i de la dimensió internacional de Gustavo Dudamel, i músics tan estretament vinculats a nosaltres com Pacho Flores i Christian Vásquez”.
Llimerá ha afegit que “volem que siga, a més, una expressió de solidaritat i dels vincles profunds que la música ha creat entre València i Veneçuela. La música té una capacitat extraordinària per a unir les persones i, en moments especialment difícils, també per a transmetre proximitat i suport. Estic convençut que viurem una nit d’una emoció enorme en la Sala Iturbi”.
D’esta manera, “València i Veneçuela: unides per la música” reunirà una triple dimensió artística, commemorativa i solidària: tancarà una temporada especialment significativa per al Palau de la Música i convertirà la celebració de les seues quatre dècades d’història en una ocasió per a expressar, a través de la música, la solidaritat amb Veneçuela.
Una solidaritat que pren encara més sentit després que Gustavo Dudamel i Pacho Flores mostraren el seu suport i afecte a la ciutat i a les persones afectades per la dana en l’extraordinari concert celebrat en el Palau de la Música el 2 de febrer de 2025. Aquella cita, marcada per l’emoció i la solidaritat amb el poble valencià, troba ara la seua correspondència en este concert dedicat a Veneçuela, en una nova mostra dels profunds vincles que unixen els dos pobles a través de la música.
Entrades i Fila Zero
Les localitats tindran uns preus de 40, 30 i 20 euros, corresponents respectivament a pati de butaques i amfiteatre, tribunes, i fons i cor. S’aplicaran les bonificacions previstes pel Palau de la Música per als diferents col·lectius. Així mateix, s’habilitarà una Fila Zero destinada a canalitzar les aportacions econòmiques de totes les persones que vulguen sumar-se a la finalitat solidària del concert. Els detalls per a fer estes aportacions es comunicaran a través dels canals oficials del Palau de la Música.
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