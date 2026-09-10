AUTOMÒBIL
Ford garantix apujar els salaris a Almussafes fins a un 5 % i una paga de 1.000 euros anuals
L’acord laboral fins a 2030, que exigix huit dissabtes de producció obligatoris per empleat i any, impulsarà el pacte entre la multinacional dels EUA i la xinesa Geely per a fabricar fins a cinc models en la planta valenciana
La direcció de Ford España ha presentat una proposta d’acord de conveni col·lectiu 2027-2030 —pendent ara de ratificació pel Comité d’Empresa, controlat per UGT— per als pròxims quatre anys, que inclou una pujada salarial dels salaris de l’IPC real més un 1,5 %, amb un sòl mínim garantit del 3 % i un límit màxim del 5 % durant 2027. La resta dels exercicis de vigència d’este pacte laboral, fins a 2030, oferix un increment de l’IPC real més un 1 %, amb un màxim del 5 % en cada un d’estos anys. A més, esta oferta de la multinacional dels EUA a la plantilla de Ford Almussafes —de la qual formen part poc més de 4.100 treballadors— constata que l’increment de les retribucions no podrà superar en cap cas el 20 %.
L’empresa oferix incrementar la gratificació extraordinària, actualment fixada en 690 euros (any 2026), fins a 1.000 euros anuals per a cada un dels anys de l’acord. Segons la companyia, esta millora “reconeix el compromís de la plantilla en un període especialment exigent per la posada en marxa de nous programes de producte”.
Segons ha dit a este diari Carlos Faubel, president del Comité d’Empresa, minuts després de concloure la reunió, es tracta d’“una bona oferta”. “Com ha dit la mateixa direcció, està per damunt del que s’està firmant en el sector, per la qual cosa mereix una valoració per la nostra part”, ha avançat Faubel.
No obstant això, el president del Comité d’Empresa ha matisat que estudiaran l’oferta “detalladament, amb atenció clínica”. La seua previsió, ha avançat, és analitzar-la al llarg d’este dijous per a poder pronunciar-se al respecte en les “pròximes hores”. Faubel ha afegit que veuran si “l’oferta s’ha de firmar o si cal revisar algun aspecte”. “L’analitzarem amb el conjunt de la plantilla i dels delegats”.
Este passat mes de juliol, Ford Motor Co. i la xinesa Geely van firmar un acord per a crear una joint venture a Almussafes per a la producció de vehicles en la factoria valenciana, una societat en la qual la firma del gegant asiàtic tindrà el 34 % del capital social, mentres que el 64 % restant estarà en mans de l’empresa estatunidenca. L’aliança en la factoria valenciana d’Almussafes entre Ford i el fabricant xinés de vehicles Geely està en el punt de mira de l’Administració de Donald Trump. El Govern estatunidenc ha mostrat obertament els seus recels envers la col·laboració entre el gegant industrial del seu país i les marques asiàtiques, a més de considerar que pot afectar la seguretat nacional.
Producció en dissabtes
Amb vista a posar en marxa els nous plans de producció després de l’aliança Ford-Geely, en la qual la secció sindical d’UGT-Ford, majoritària en el Comité d’Empresa, exigirà incrementar l’ocupació, la direcció de la companyia proposa la creació de noves figures professionals, “que es retribuiran amb un nou sistema de primes temporals associades específicament a estos períodes, amb un valor, segons grau, d’entre el 5 % i el 6 % sobre l’SBA (salari brut anual).
Si el volum de fabricació ho requerix, es podran programar dissabtes de producció. En concret, fins a huit dissabtes de presència obligatòria per empleat i per any. Així mateix, es proposa la possibilitat de mobilitzar els dies industrials corresponents a exercicis futurs, que es convertiran en dies de vacacions per a gaudir en períodes de menys activitat (com la fase inicial de llançament prevista en 2027), per a pal·liar d’esta manera situacions de menys activitat i garantir que esta mesura no supose un perjuí econòmic per als treballadors afectats.
No obstant això, l’oferta presentada no preveu el retorn del tercer torn (nocturn), que va desaparéixer en 2022 arran de la caiguda de producció.
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